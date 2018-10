Troy Resources: Wiederaufnahme des Handels nach Erdrutsch am Projekt Karouni

Der Handel mit den Aktien von Troy Resources Ltd. wurde heute wieder aufgenommen, nachdem er gestern vorübergehend ausgesetzt war. Zudem informierte das Unternehmen über einen Erdrutsch im Gebiet Smart 3 des Projektes Karouni in Guyana, der wahrscheinlich durch eine bislang unbekannte Scherung ausgelöst wurde.Es gab keine Verletzten und auch das Material wurde nicht beschädigt, die Produktion wurde jedoch vorerst unterbrochen. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass der Abbau nach einer geotechnischen Überprüfung zeitnah fortgesetzt werden kann.Der abgerutschte Bereich sollte ab Januar 2019 abgebaut werden, sodass das Ereignis eine Änderung des kurz- und mittelfristigen Minenplans notwendig macht. Den Angaben zufolge ist der Erdrutsch jedoch deutlich kleiner gewesen als im Jahr 2016, als das Unternehmen mit größeren Produktionsausfällen zu kämpfen hatte. Aufgrund umfangreicher Erzbestände und der unbeeinträchtigten Produktion in den anderen Abbaubereichen wird sich der Durchsatz der Aufbereitungsanlagen vorerst nicht verringern.© Redaktion MinenPortal.de