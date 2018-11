Goldpreis zum Wochenschluss wieder fest

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Mitte 2015 bei einem letzten Kurs von 1.234,6 $.Vor zwölf Wochen fiel der Goldpreis durch die psychologisch wichtige 1.200 $ Marke und erreichte ein neues Jahrestief bei 1.167,1, wie man im Chart sehen kann. In den darauf folgenden Wochen kam es zu einer leichten Kurserholung und der Gold-Future bewegte sich im wesentlichen seitwärts um die 1.200 $ Marke.Vor vier Wochen kam es dann zu einem Ausbruch aus der Trading Range (Konsolidierung) der vorangegangenen Wochen und es liegt damit ein definierter Aufwärtstrend vor. Vor zwei Wochen wurde dann das 38,2% Fibonacci-Korrekturniveau bei 1.244,4 $ erreicht, wie man im abgebildeten Wochenchart sehen kann.In der vergangenen Woche wurde das Vorwochentief bei 1.222,8 unterschritten, womit der Aufwärtstrend korrigiert wurde. Zum Wochenschluss jedoch konnte der Goldpreis fast auf dem Wochenhoch schließen, was positiv zu werten ist. Der Wochenschlusskurs liegt fast auf dem Kursniveau der Wocheneröffnung, womit sich ein sogenannter "Doji" entwickelt hat.Aus Sicht des Wochencharts liegt ein definierter Aufwärtstrend vor. Ein weiter steigender Goldpreis ist wahrscheinlich, der bis zum nächsten Widerstand bei 1.238 $ bzw. 1.244,4 $ (38,2% Fiboncci-Korrektur der Abwärtsbewegung vom Jahreshoch bis zum Jahrestief) führen kann. Auch eine Kurserholung bis zur Fibonacci 50% Korrektur bei 1.268,3 $ ist durchaus möglich.Das verhalten postive Chartbild würde erst bei Kursen unter 1.186 auf negativ drehen.© Karsten Kagels