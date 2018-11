Rohstoffpreise werden in der ersten Jahreshälfte 2019 einen Boden bilden

In seinem neusten Video erklärt der Trader Gary Savage anhand verschiedener Charts des CRB-Index, wie er die Aussichten im Rohstoffsektor derzeit einschätzt. Der starke Rückgang des Ölpreises bestätigt ihm zufolge, dass sich das gesamte Marktsegment in Richtung eines 3-Jahres-Zyklustiefs entwickelt. Allerdings glaubt er nicht, dass dieses Tief durch einen plötzlichen Einbruch des Index erreicht wird. Wahrscheinlicher sei eine schrittweise Abwärtsbewegung."Der Zyklus am Ölmarkt wie auch am Goldmarkt ist bereits sehr weit fortgeschritten", so Savage. "Wir sollten also bald eine mehrwöchige Erholung erleben, möglicherweise gegen Mitte oder Ende Dezember." Anschließend sei mit einer weiteren Abwärtsbewegung zu rechnen, bei der das finale 3-Jahrestief erreicht wird. Dies werde voraussichtlich Ende Januar oder Anfang Februar geschehen.Das letzte langfristige Tief im Rohstoffsektor wurde zu Beginn des Jahres 2016 in Form eines Doppelbodens gebildet. "Diese Zyklen dauern typischerweise drei Jahre und drei Monate, aber sie können auch bis zu dreieinhalb Jahre andauern", erklärt der Analyst. Das endgültige Zyklustief sei daher in der ersten Jahreshälfte 2019 zu erwarten.Der Goldkurs habe allerdings die Tendenz, seinen Boden bereits einige Monate früher zu bilden. "Ich denke, dass der Goldkurs wahrscheinlich im Dezember einen Boden finden wird", sagt Savage.Insgesamt stehen die Chancen nach Einschätzung des Experten gut, dass der CRB-Index seinen 3-Jahreszyklus in den ersten beiden Monaten 2019 beendet. Damit würde auch die mehrjährige Ausbildung einer großen Basis abgeschlossen. "Infolgedessen sollte sich an den Rohstoffmärkten eine enorme Chance bieten", fügt Savage hinzu. "Während des nächstes Zyklus werden die Kurse wahrscheinlich viel höher steigen."© Redaktion GoldSeiten.de