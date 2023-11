Ich habe davor gewarnt, dass es bei 2000 $ zu Unterdrückung kommen würde

Aus welchen Gründen auch immer, scheinen Goldbugs zu glauben, dass Gold die einzige gültige Investition ist. Es gibt jedoch Zeiten, in denen die Metalle einfach gefangen sind und nichts tun. Ich habe die Leute immer wieder gewarnt, dass das Kartell mit Zähnen und Klauen kämpfen würde, um zu verhindern, dass Gold die 2000-$-Marke erreicht.Und genau das geschieht jetzt. Anstatt frustriert zu sein, sollten Trader einfach nach anderen Geschäften Ausschau halten, während dieser Prozess abläuft. Ich habe am 1. November die Talsohle des Aktienmarktes als ICL ausgerufen und versucht, die Leute dazu zu bringen, sich von Metallen zu trennen und mehr Kapital in Aktien zu investieren. Im Gegensatz zu Gold, das unterdrückt werden wird, werden Aktien geschützt.Diejenigen, die auf mich gehört und meinen Rat befolgt haben, machen jetzt gute Gewinne mit ihren Aktiengeschäften, während wir darauf warten, dass die Unterdrückung bei den Metallen durchbrochen wird, und das wird sie. Bei den Rohstoffen beginnt die zweite Welle des Inflationszyklus. Metalle werden nicht auf der Strecke bleiben, aber das Bankenkartell und die Regierung werden es für eine Weile sehr schwierig machen.© Gary SavageDieser Artikel wurde am 12.11.2023 auf www.SmartMoneyTrackerpremium.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.