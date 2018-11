Cobalt 27 Capital: Klarstellung zur Pressemeldung hinsichtlich der Genehmigung des Normal Course Issuer Bid

Toronto, 28. November 2018 - Cobalt 27 Capital Corp. (Cobalt 27 oder das Unternehmen) (TSXV: KBLT)(OTCQX: CBLLF)(FRA: 27O), meldet auf Antrag von IIROC eine Klarstellung zu der vom Unternehmen am 28. November 2018 veröffentlichten Pressemeldung (https://www.cobalt27.com/investors/news-releases/index.php?content_id=193) und fügt hinzu, dass das Unternehmen Scotia Capital Inc. mit der Durchführung des Normal Course Issuer Bid (das NCIB, in etwa Aktienrückkaufprogramm) in seinem Namen in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen beauftragt hat.Die Klarstellung bezieht sich auf die bereits veröffentlichte Pressemeldung (https://www.cobalt27.com/investors/news-releases/index.php?content_id=193) von Cobalt 27, in der das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass die TSX Venture Exchange die Mitteilung des Unternehmens hinsichtlich der Durchführung eines NCIB zum Erwerb und der anschließenden Vernichtung von bis zu 8.400.000 Stammaktien, also 9,9 Prozent der Stammaktien von Cobalt 27 (berechnet nach den Vorschriften der TSX-V) über einen zwölfmonatigen Zeitraum ab dem 3. Dezember 2018 akzeptiert hat. Das NCIB läuft bis spätestens zum 2. Dezember 2019.Alle Käufe im Rahmen des NCIB werden auf dem freien Markt - oder auf anderem Wege im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen - über die Fazilitäten der TSX Venture Exchange oder eines alternativen kanadischen Handelssystems getätigt. Der Preis, den Cobalt 27 für die Stammaktien auf dem freien Markt zahlen wird, entspricht dem Marktpreis zum Zeitpunkt des Erwerbs.Alle täglichen Käufe an der TSX Venture Exchange im Rahmen des NCIB unterliegen sämtlichen Beschränkungen, die in den Statuten der TSX Venture Exchange festgelegt sind. Zum 27. November 2018 befanden sich 84.815.780 Stammaktien des Unternehmens im Umlauf. Alle Aktien, die Cobalt 27 im Rahmen des NCIB erwirbt, werden vernichtet.Cobalt 27 führt das NCIB durch, da es der Ansicht ist, dass der Marktpreis seiner Stammaktien dem tatsächlichen Wert der Aktiva und Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht gerecht wird. Cobalt 27 Capital Corp. ist ein führendes Investitionsvehikel für Elektrometalle, das Zugang zu Metallen, die einen festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte darstellen, bietet. Das Unternehmen hat einen ab 2021 gültigen Kobalt-Stream bei der erstklassigen Mine Voiseys Bay von Vale (einschließlich der angekündigten unterirdischen Erweiterung) erworben, erwirbt derzeit den ersten produzierenden Kobalt-Nickel-Stream bei der kostengünstigen und langlebigen Nickel-Kobalt-Mine Ramu und verfügt über einen der weltweit größten Vorräte an physischem Kobalt. Das Unternehmen verwaltet außerdem ein Portfolio von neun Lizenzgebühren (Royalties) und beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt ausgerichtetes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an kobalthaltigen Mineralkonzessionsgebieten zu investieren.Betty Joy LeBlanc, BA, MBADirector, Corporate Communications+1-604-828-0999info@cobalt27.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, ohne Einschränkung: Aussagen über den Rückkauf von Aktien über das zuvor angekündigte Norman Course Issuer Bid. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Details zu diesen und anderen Risikofaktoren finden Sie im jüngsten Jahresbericht (Annual Information Form) des Unternehmens, der bei den kanadischen Wertpapierregulierungsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com unter der Überschrift Risk Factors eingereicht wurde. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, eintreten oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als inkorrekt erweisen, könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Man sollte sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 