Goldpreis korrigiert im Aufwärtstrend

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Mitte 2015 bei einem letzten Kurs von 1.242,3 $.Ausgehend von dem im August erreichten Jahrestief bei 1.167,1 $ liegt im Wochenchart ein etablierter Aufwärtstrend vor, der durch steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte charakterisiert ist. Der Goldpreis bewegt sich weiter innerhalb des aufwärts gerichteten Trendkanals (im Chart grün eingezeichnet). Grundsätzlich kann von weiter steigenden Kursen ausgegangen werden.Zum Wochenbeginn wurde das Vorwochenhoch kurz überschritten, aber im Wochenverlauf gab der Goldpreis dann stärker nach und bewegte sich in Richtung des 200 Wochen Gleitenden Durchschnitts (braune Linie). Der Wochenschlusskurs befindet sich in der Nähe des Wochentiefs, so dass sich eine Korrekturkerze im Aufwärtstrend entwickelt hat.Aus Sicht des Wochenchart liegt weiterhin ein etablierter Aufwärtstrend vor, wodurch die Wahrscheinlichkeit für einen steigenden Goldpreis bei ca. 60% liegt. Das nächste Kursziel dürfte das 50% Fibonacci Korrekturniveau bei 1.268,3 $ sein.Erst ein Kursrückgang unter das Vorwochentief bei 1.226,6 würde das positive Chartbild auf neutral drehen.© Karsten Kagels