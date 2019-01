Cobalt 27 Capital wird sich bei der Bank of America Merrill Lynch, TD und Indaba Investment Conferences präsentieren

Toronto, 14. Januar 2019 - Cobalt 27 Capital Corp. ("Cobalt 27" oder das "Unternehmen") (TSXV: KBLT) (OTCQX: CBLLF) (FRA: 27O), ein Batteriemetalle-Streamingunternehmen und Lizenzunternehmen (Royalty), das eine direkte Beteiligung an Kobalt, Nickel und Lithium bietet, die integrale Bestandteile der Schlüsseltechnologien von Elektrofahrzeugen und Energiespeichersystemen sind, gab heute seine Teilnahme an den folgenden Investmentkonferenzen bekannt:- Bank of America Merrill LynchHerr Martin Vydra, Head of Strategy, wird am Dienstag, den 15. Januar 2019, im Bank of America Merrill Lynch Battery & Energy Storage Forum in New York City, NY, als Hauptredner auftreten.- TD Securities Mining KonferenzHerr Justin Cochrane, Präsident und COO, wird am Donnerstag, den 17. Januar 2019, um 15:00 Uhr ET, auf der TD Securities Mining Conference, die am 16. und 17. Januar 2019 in Toronto, Kanada, stattfinden wird, das Unternehmen präsentieren.- Arlington Pre-Daba KonferenzHerr Anthony Milewski, Chairman und Chief Executive Officer, wird am Freitag, den 1. Februar 2019 um 10:40 Uhr SAST am Panel Today's Future Metals teilnehmen und das Investitionspanel um 13:15 Uhr SAST am Samstag, den 3. Februar, auf der Arlington Pre-Daba Conference, die vom 1. bis 3. Februar 2019 in Hermanus bei Kapstadt, Südafrika, stattfinden wird, moderieren.- 121 Mining Investment KapstadtHerr Anthony Milewski wird am Montag, den 4. Februar 2019, um 11:50 Uhr SAST, das Unternehmen präsentieren und im Rahmen der 121 Mining Investment Cape Town, die am 4. und 5. Februar 2019 in Kapstadt, Südafrika, stattfinden wird, Einzelgespräche führen.- Mining IndabaHerr Anthony Milewski wird am Montag, den 4. Februar 2019, um 15:10 Uhr SAST am Panel Battery metals: Was wollen Automobilhersteller und Batteriehersteller in den nächsten 10 Jahren erreichen und wie soll sich der Bergbausektor verändern, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden? und auf dem Panel Diskussion über die Bedeutung des ethischen Kobaltbergbaues in der DRK für die Weiterentwicklung der Elektro- und Batterieindustrie, um 15:00 Uhr SAST, am Dienstag, den 5. Februar, in Mining Indaba, die vom 4. bis 7. Februar 2019 in Kapstadt, Südafrika, stattfindet, teilnehmen. Cobalt 27 Capital Corp. ist ein führendes Beteiligungsunternehmen für Batteriemetalle, das Zugang zu Metallen bietet, die einen festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Energiespeichermärkte darstellen. Das Unternehmen ist im Besitz eines Lagerbestandes an physischem Kobalt im Umfang von 2.905,7 metrischen Tonnen sowie eines Kobalt-Streams von 32,6 % bei der erstklassigen Mine Voiseys Bay von Vale, der 2021 in Kraft tritt. Cobalt 27 ist im Begriff, Highlands Pacific im Rahmen einer freundlichen Übernahme zu erwerben, wodurch eine erhöhte auf das Unternehmen entfallende Nickel- und Kobaltproduktion aus der erstklassigen langlebigen Mine Ramu zu erwarten ist. Das Unternehmen verwaltet außerdem ein Portfolio von Zehn Lizenzgebühren (Royalties) und beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt, Nickel und Lithium ausgerichtetes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten mit Batteriemetallvorkommen zu investieren.Betty Joy LeBlanc, BA, MBADirector, Corporate Communications+1-604-828-0999info@cobalt27.comCobalt 27 Capital Corp.4 King Street West, Suite 401Toronto, Ontario, CanadaTel: 647.846.7765TSXv: KBLT | OTCQX: CBLLF | FRA: 270Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!