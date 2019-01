Milliardär kauft Gold: Richtige Entscheidung, falscher Grund

Investmentguru Sam Zell kauft zum ersten Mal Gold. Zell behauptet: "Angebot geht zurück."In dem Artikel " Billionaire Sam Zell Buys Gold for First Time in Bet on Tight Supply " hieß es:Die Aussichten auf ein rückläufiges Goldangebot erregten das Interesse eines Milliardärs."Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Gold erworben, weil ich es für eine gute Absicherung hielt", erklärte Sam Zell, Gründer von Equity Group Investments, in einem Interview mit Bloomberg. "Das Angebot geht zurück und das wird einen positiven Einfluss auf den Preis haben.""Die Menge Kapital, die in neue Goldminen investiert wird, existiert nahezu nicht", meinte Zell. "All das Geld wird dazu verwendet, Konkurrenten aufzukaufen."Zell ist korrekt, wenn es um das Kapital, die neuen Minen und Gold als Absicherung geht.Doch er liegt falsch, was das Angebot angeht. Das Goldangebot nimmt jeden Monat zu, wenn auch immer weniger.Da Gold nicht verbraucht wird, entspricht das Goldangebot nahezu jeder Unze, die jemals gefördert wurde, einschließlich Goldschmuck. Das Angebot umfasst weder Gold, das vergraben, vergessen oder verloren gegangen ist, noch Antikgold, historische Goldschätze etc.An jedem Preispunkt muss entschieden werden, ob man sein Gold behält oder verkauft. Jemand muss 100% des Angebots 100% der Zeit halten und dieses Angebot nimmt konstant zu.Das Angebot ist nicht knapp. Zell verwechselt das Angebot mit der Produktion, wie die meisten Analysten.Doch Zell ist korrekt, dass Gold eine Absicherung ist, wenn auch nicht auf die Art und Weise, wie er es sich vorgestellt hat. Gold ist eine Absicherung gegen Zentralbanken und unkontrollierbare Kreditexpansion.Wie ich erwähnt habe, entwickelt sich Gold primär als Antwort auf das Vertrauen in die Zentralbanken.© Michael ShedlockDer Artikel wurde am 20. Januar 2019 auf www.mishtalk.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.