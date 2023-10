Gold und Bitcoin steigen, während Staatsanleihen unter Druck geraten - was ist los?

Quelle: StockCharts.com

Der Anleihemarkt wird zusammen mit den Aktien unter Beschuss genommen, aber Gold und Bitcoin sind auf einem Höhenflug und agieren schon seit Monaten weitgehend gemeinsam. Lassen Sie uns besprechen, was hier los ist. (Der TLT ist der US-Treasury-ETF für Anleihen mit 20+ Jahren Laufzeit.)• TLT ist seit Anfang 2020 um fast 50% gefallen.• Elliott Wave zeichnete fünf saubere Wellen auf. Es handelt sich also um eine Impulswelle und nicht um eine Korrektur. Welle drei ist normalerweise die längste und stärkste.• Die fünfte Welle kann sich ausdehnen. Es gibt also keinen eindeutigen technischen Grund, zu diesem Zeitpunkt eine Erholung zu erwarten, aber jede Erholung wäre eher eine korrigierende Erholung.• Die Defizite steigen ins Unermessliche, und im Kongress gibt es keinen politischen Willen, dies zu ändern.• Die USA unterstützen zwei Kriege, obwohl sie zu Hause einen riesigen Korb voller Probleme haben.• Haushaltsstreitigkeiten im Kongress und Biden fordern noch mehr Geld.• Der Vorstoß für Elektroautos ist höchst inflationär, und es stellt sich die Frage, woher die Mineralien für die Batterien kommen sollen.• Die Infrastruktur ist nicht annähernd so weit, wie sie sein müsste, um die von Biden gewünschte EV-Revolution zu unterstützen.• Die Stimmung ist mies, und das sollte sie auch sein. Die Einstellungen sind sehr stark ausgeprägt. Die Suche nach Rendite ist jetzt leicht. Für kurzfristige Staatsanleihen kann man 5% bekommen, so dass die vorherrschende Einstellung ist, nicht mit mehr Risiko in die Kurve zu gehen.• Nein, das ist kein chinesisches Dumping. Aber China kauft aufgrund des gestiegenen Handelsdefizits der USA gegenüber China weniger Staatsanleihen und Schuldtitel als zuvor.Gold und Bitcoin haben im Großen und Ganzen ein ähnliches Verhaltensmuster an den Tag gelegt. Gold scheint endlich auf die massiven Defizite und die Emission von Staatsanleihen zu reagieren. Der jüngste Anstieg der Renditen scheint auch stagflationär zu sein, was im Allgemeinen ein sehr guter Zeitpunkt für Gold ist. Der Anstieg von Bitcoin könnte auf die gleichen Fundamentaldaten zurückzuführen sein. Aber es scheint auch eine Reaktion auf die SEC-Zulassung für einen Bitcoin-ETF zu sein.Am 3. September diskutierte ich mit Gary Brode von Deep Knowledge Investing (DKI) über den Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), seine bevorstehende Umwandlung in einen ETF und die Arbitragemöglichkeiten, die noch bestehen. GBTC lag bei etwa 18,5, als ich den Beitrag schrieb. Jetzt liegt er bei 24,70, ein Plus von etwa 33%.Um noch einmal auf Gold zurückzukommen: Es steht kurz vor einem großen Ausbruch, nachdem es eine enorme dreijährige Konsolidierung durchlaufen hat. Wenn die nächste größere Bewegung nach oben geht, wovon ich ausgehe, wird die Bewegung explosiv sein. Ein Kompromiss bedeutet immer mehr Ausgaben für das eine und im Gegenzug mehr Ausgaben für das andere. Und beide Parteien wollen mehr für das Militär ausgeben. Das ist auch die Botschaft des Staatsanleihemarktes und des Goldes. Bitcoin-Befürworter würden auch Bitcoin sagen.© Michael ShedlockDer Artikel wurde am 24. Oktober 2023 auf www.mishtalk.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.