Goldpreis bestätigt Aufwärtstrend und schließt über 1.300 $

Goldpreis schließt über 1.300 $

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Mitte 2015 bei einem letzten Kurs von 1.302,5 $.Ausgehend von dem im August erreichten Jahrestief bei 1.167,1 $ liegt im Wochenchart ein etablierter Aufwärtstrend vor, der durch steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte charakterisiert ist. Grundsätzlich kann somit von weiter steigenden Kursen ausgegangen werden.In der vergangenen Woche entwickelte sich eine positive Aussenkerze (Outside Bar), wobei zuerst das Tief der letzten drei Wochen unterschritten und dann das Hoch der letzten drei Wochen überschritten wurde.Der Goldpreis konnte das erste Mal seit Juni 2018 wieder über der psychologisch wichtigen 1.300 $ Marke schließen, was positiv zu werten ist.Die langfristige diagonale Widerstandslinie, die im Chart rot eingezeichnet ist, wurde bislang noch nicht überschritten. Es bleibt jetzt abzuwarten, ob der Goldpreis die Kraft besitzt, zügig weiter in Richtung 1.313 $ zu steigen.Aus Sicht des Wochenchart liegt ein etablierter Aufwärtstrend vor, wodurch die Wahrscheinlichkeit für einen steigenden Goldpreis weiterhin bei ca. 60% liegt.Mit der sehr positiven Entwicklung in der vergangenen Woche hat sich das Chartbild deutlich verbessert.Möglicherweise besteht nun weiteres Aufwärtspotential, welches sich auch schnell bis in den großen Widerstandsbereich bei 1.370 $ entwickeln kann.Ein Kursrückgang unter das aktuelle Wochentief bei 1.275,3 $ würde den Aufwärtstrend unterbrechen und könnte einen weiter nachgebenden Goldpreis bis in den Bereich von 1.250 $ einleiten.© Karsten Kagels