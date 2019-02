Goldpreis zeigt Stärke und setzt Aufwärtstrend fort

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Anfang 2013 bei einem letzten Kurs von 1.322 $.Ausgehend von dem im August 2018 erreichten Vorjahrestief bei 1.167 $,1 liegt im Wochenchart ein etablierter Aufwärtstrend vor, der durch steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte charakterisiert ist. Grundsätzlich kann somit von weiter steigenden Kursen beim Gold-Future ausgegangen werden.In der vergangenen Woche entwickelte sich eine positive Trendkerze, womit der Aufwärtstrend weiter bestätigt und ein neues Jahreshoch bei 1.331,1 $ erreicht wurde. Der Goldpreis konnte sich somit weiter über der psychologisch wichtigen 1.300 $ Marke halten, was positiv zu werten ist.Aus Sicht des Wochenchart liegt ein etablierter Aufwärtstrend vor, wodurch die Wahrscheinlichkeit für einen steigenden Goldpreis weiterhin bei ca. 60% liegt.Mit der sehr positiven Entwicklung in der vergangenen Woche hat sich das Chartbild weiter verbessert.Möglicherweise besteht weiteres Aufwärtspotential, welches sich bis in den großen Widerstandsbereich bei 1.370 $ entwickeln kann.Ein Kursrückgang unter das aktuelle Jahrestief bei 1.274,4 $ würde den Aufwärtstrend unterbrechen und das positive Chartbild auf neutral drehen.© Karsten Kagels