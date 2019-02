Cobalt 27 Capital: Präsentation auf der BMO Capital Markets Mining Conference, PDAC und Bernstein Electric Revolution Conference

Toronto, 21. Februar 2019 - Cobalt 27 Capital Corp. (Cobalt 27 oder das Unternehmen) (TSXV: KBLT) (OTCQX: CBLLF) (FRA: 27O), ein Streaming- und Royalty-Unternehmen für Batteriemetalle, das direkte Anlagemöglichkeiten für die Metalle Kobalt, Nickel und Lithium, also wesentliche Elemente für die Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme, bietet, gibt heute seine Teilnahme an den folgenden Investmentkonferenzen bekannt:- 28. Global Metals & Mining Conference von BMO- Anthony Milewski, Chairman und Chief Executive Officer, wird am Dienstag, den 26. Februar 2019, um 11:30 Uhr Ortszeit auf der 28. Global Metals and Mining Conference von BMO Capital Markets in Hollywood (Florida, USA) das Unternehmen präsentieren und für Einzelgespräche bereitstehen. Bei der Präsentation, die Teil der erweiterten Reihe zum Thema New Age Metals Stream von BMO ist, wird er einen Überblick über die Entwicklung der globalen Elektrifizierung und den strategischen Wert des Anlageportfolios von Cobalt 27 geben.- PDAC Conference 2019- Anthony Milewski wird am Dienstag, den 5. März 2019, von 14 bis 15 Uhr Ortszeit im Rahmen des Capital Markets Program auf der PDAC Conference 2019 in Toronto (Kanada) an der Podiumsdiskussion zum Thema Electrification revolution: EVs, energy storage and commodity inputs teilnehmen.- Justin Cochrane, President und COO, wird am Dienstag, den März 2019, von 15:30 bis 16:30 Uhr Ortszeit im Rahmen des Capital Markets Program auf der PDAC Conference 2019 in Toronto (Kanada) die Podiumsdiskussion zum Thema Metal streams and royalties: Funding projects and repaying debt leiten.- Bernstein Electric Revolution 2019 Conference- Anthony Milewski wird am Dienstag, den 19. März 2019, in London (Vereinigtes Königreich) im Rahmen der Reihe der Bernstein Thematic Conference zum Thema Electric Revolution 2019: Whats Next? an der Podiumsdiskussion über Materialien teilnehmen. Cobalt 27 Capital Corp. ist ein führendes Streaming-Unternehmen für Batteriemetalle, das Zugang zu Metallen bietet, die einen festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Energiespeichermärkte darstellen. Das Unternehmen ist im Besitz eines Lagerbestandes an physischem Kobalt sowie eines Kobalt-Streams von 32,6 % bei der erstklassigen Mine Voiseys Bay von Vale, der 2021 in Kraft tritt. Cobalt 27 ist im Begriff, Highlands Pacific im Rahmen einer freundlichen Übernahme zu erwerben, wodurch eine erhöhte auf das Unternehmen entfallende Nickel- und Kobaltproduktion aus der erstklassigen langlebigen Mine Ramu zu erwarten ist. Das Unternehmen verwaltet außerdem ein Portfolio von elf Lizenzgebühren (Royalties) und beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt, Nickel und Lithium ausgerichtetes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten mit Batteriemetallvorkommen zu investieren.Betty Joy LeBlanc, BA, MBADirector, Corporate Communications+1-604-828-0999info@cobalt27.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!