International Tower Hill - Scheitert der Ausbruch?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. konnte in den Handelsmonaten Dezember 2018 und Januar 2019 klar überzeugen. Bislang kennzeichnet sich der Februar allerdings durch eine Kursschwäche und so wird der mögliche Ausbruch gefährdet. Klar bullisch wäre ein Anstieg über 0,66 USD zu werten. In der Folge sollte eine mittelfristige Attacke auf die Marke von 1,00 bzw. 1,25 USD erfolgen können.Unterhalb des Januartiefs bei Notierungen von unter 0,48 USD schwinden allerdings diese Tendenzen und eine weitere Kursschwäche bis 0,43 USD und ggf. tiefer bis hin zur Marke von 0,30 USD könnte erfolgen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.