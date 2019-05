Int. Tower - Tatsächlich gescheitert

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. erwies sich mit dem Auftakt in das neue Handelsjahr als interessanter Ausbruchskandidat. Doch leider lässt sich mittlerweile feststellen, dass eben dieser Versuch vom Februar als gescheitert angesehen werden muss. Denn mittlerweile erschließt sich der vierte Verlustmonat in Folge und ein Test der Unterstützung bei 0,30 USD erscheint kaum vermeidlich.Die Möglichkeit einer bullischen Tendenz wäre demgegenüber erst bei einem Anstieg über das Level von 0,60 USD zu favorisieren. In diesem Fall könnte es über das Kursniveau von 0,66 USD eine mittelfristige Performance bis zur runden Marke von 1,00 USD je Anteilsschein geben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.