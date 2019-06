Cobalt 27 kündigt Teilnahme an der Global Mining & Materials Conference, dem TD Securities Battery Metals Roundtable und der Veranstaltung Mining Journal Select London an

Toronto, 4. Juni 2019 - Cobalt 27 Capital Corp. (Cobalt 27 oder das Unternehmen) (TSXV: KBLT) (OTCQX: CBLLF) (FRA: 27O), ein Streaming- und Royalty-Unternehmen für Batteriemetalle, das direkte Anlagemöglichkeiten für die Metalle Kobalt und Nickel, also wesentliche Elemente für die Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Energiespeichermärkte, bietet, gibt heute seine Teilnahme an den folgenden Investmentkonferenzen bekannt:- Global Mining & Materials Conference von RBC Capital Marketso Anthony Milewski, Chairman und Chief Executive Officer, wird im Rahmen der Global Mining & Materials Conference von RBC Capital Markets in New York (NY, USA) an der Podiumsdiskussion Battery Panel with Industry Experts, die am Freitag, den 7. Juni um 8 Uhr Ortszeit stattfindet, teilnehmen und für Einzelgespräche mit interessierten institutionellen Investoren bereitstehen.- TD Securities 2019 Battery Metals Roundtableo Anthony Milewski, Chairman und Chief Executive Officer, und Justin Cochrane, President und Chief Operating Officer, werden am TD Securities Battery Metals Roundtable, der am Dienstag, den 18. Juni und Mittwoch, den 19. Juni 2019 in der Zentrale von TD in London (UK) stattfindet, teilnehmen und für Einzelgespräche mit interessierten institutionellen Investoren bereitstehen.- Mining Journal Select Londono Anthony Milewski, Chairman und Chief Executive Officer des Unternehmens, wird am Montag, den 24. Juni 2019, um 14:10 Uhr Ortszeit auf der Veranstaltung Mining Journal Select London in London (UK) an der Podiumsdiskussion mit dem Titel Which battery metal has the strongest outlook? teilnehmen. Cobalt 27 Capital Corp. ist ein führendes Streaming-Unternehmen für Batteriemetalle, das Zugang zu Metallen bietet, die einen festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Energiespeichermärkte darstellen. Das Unternehmen ist im Besitz eines Lagerbestandes an physischem Kobalt sowie eines Kobalt-Streams von 32,6 % bei der erstklassigen Mine Voiseys Bay von Vale, der 2021 in Kraft tritt. Cobalt 27 hält eine Joint-Venture-Beteiligung von 8,56 % an der langlebigen, erstklassigen Mine Ramu, die dem Unternehmen eine unmittelbare auf das Unternehmen entfallende Nickel- und Kobaltproduktion verschaffen sollte. Das Unternehmen verwaltet außerdem ein Portfolio von elf Lizenzgebühren (Royalties) und beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt und Nickel ausgerichtetes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten mit Batteriemetallvorkommen zu investieren.Betty Joy LeBlanc, BA, MBADirector, Corporate Communications+1-604-828-0999info@cobalt27.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!