Int. Tower - Die Bullen geben nicht auf

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. beeindruckte mit einer Umkehr und so erweist sich der interessante Ausbruchskandidat zum Jahresauftakt, nunmehr doch als ebensolcher. Allerdings dürfen die Bullen nunmehr nicht wieder nachlassen, da dies höchst kontraproduktiv wäre. Folglich sollte sich die Ausbruchsbewegung weiter fortsetzten und insbesondere über 0,65 USD an weiterer Fahrt gewinnen. Das nächste Ziellevel wäre hierbei die runde Marke von 1,00 USD.Sollte es demgegenüber zu einer neuerlichen Kursschwäche kommen, so dürfte das Wiedereintauchen unter die Abwärtstrendlinie seit 2016 zu weiteren Abgaben führen. Notierungen unter 0,45 USD sollten in der Konsequenz zu einem Test der Unterstützung bei 0,30 USD führen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.