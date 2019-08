Deutsche Bank hebt Goldpreisprognose an

Wie das Internetportal 24/7 Wall St. berichtet, hob die Deutsche Bank laut einem neuen Bericht ihr Preisziel für Gold sowie für drei Minenaktien an. Demnach hob die Bank ihre Goldpreisprognose für die nächsten anderthalb Jahre auf 1.575 Dollar je Unze an.Die wichtigsten Treiber des Goldpreises sind dabei laut Deutsche Bank die Realzinssätze, Aktienrisikoprämie, der US-Dollar sowie Zentralbankkäufe. Der Bank zufolge könnte der Goldpreis in bestimmten Makroszenarien über 1.700 Dollar je Unze steigen.Des Weiteren korrigierte die Deutsche Bank ihre Preisprognosen für drei Bergbauunternehmen, die sie hält und zum Kauf empfiehlt, nach oben. So ist das Preisziel der Deutschen Bank für die Aktie von Barrick Gold Corp. bei 20 Dollar. Auch ihr Preisziel für die Aktien von Pan American Silver Corp. liegt bei 20 Dollar je Aktie. Das dritte Bergbauunternehmen, für das die Deutsche Bank eine Erhöhung der Preisprognose auf 29 Dollar mitteilte, ist Wheaton Precious Metals Corp. © Redaktion GoldSeiten.de