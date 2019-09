Falcon Gold Corp. unterzeichnet 2 Verträge über Red Lake Grundstücke im Nordwesten von Ontario

- Lage im historischen Goldminen-Camp nahe der Stadt Red Lake in Ontario;- In der Nähe zu bedeutenden Minen und zur hochgradigen Dixie Lake Goldentdeckung von Great Bear Resources- Zugang zu Infrastruktur einschliesslich Highway und StromVancouver, 19. September 2019 - Falcon Gold Corp. (Falcon oder das Unternehmen) ist erfreut bekannt zu machen, dass 2 verbindliche Verträge (die Verträge) für das Akquisitionsrecht von einem 100% Anteil an 2 (Gold-)minen-Claimblöcken im Red Lake Minendistrikt im Nordwesten von Ontario unterzeichnet worden sind. Die beiden Claimgruppen bestehen aus 181 Zelleneinheiten und umfassen ein Gebiet von etwa 9.000 Acres [36,4 km2].Die Grundstücksclaims befinden sich im Birch-Uchi-Confederation Lakes Greenstone Belt, wo die weltbekannten Red Lake Goldlagerstätten vorkommen und auch das Dixie Projekt beinhaltet, wo aktuell Bohrungen von Great Bear Resources Ltd. (GBR) durchgeführt werden.Die Camping Lake und Bruce Lake Grundstücke befinden sich 20 km südlich bzw. 25 km südöstlich von den neuesten Dixie Lake Goldentdeckungen, die hochgradig sind. GBR hat vor kurzem über erstaunliche Bohrergebnisse berichtet, die mineralisierte Abschnitte beinhalten, die Bonanza-Goldgehalte mit sichtbarem, grobkörnigem Gold. GBR hat verkündet, Mineralisation nahe der Erdoberfläche erfolgreich entdeckt zu haben, und zwar lokal in Quarzadern, lithologischen Kontaktzonen und günstigen Wirtsgesteinen, die lokal nahe einer grundstücksweiten Deformationszone vorkommen.Wir freuen uns sehr, dass wir diese Vereinbarungen im Red Lake Minendistrikt unterzeichnen konnten, was den beeindruckenden Projektbestand in der Gegend weiter erhöht, und wir freuen uns darauf, in Kürze geophysikalische und prospektierende Crews in Gang zu setzen. (Karim Rayani, CEO und Direktor)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48892/FalconGold_DEPRcom.001.jpegEs wird angenommen, dass die Falcon-Grundstücksclaims, die sich in der Nähe vom Dixie Projekt befinden, exzellente Ziele für Goldmineralisation im Stile von Red Lake enthalten. Das Unternehmen beabsichtigt, unverzüglich alle verfügbaren Bewertungsarbeiten zusammenzustellen, um bei der Planung seines ersten Explorationsprogramms zu helfen.Die Greenstone Gesteine des Grundstücks stammen aus dem Archaikum-Zeitalter und können metamorphose mafische Vulkan- und Intrusionseinheiten, gemischte Sedimentgesteine und felsische Intrusionseinheiten beinhalten. Goldmineralisation im Red Lake Camp kann Berichten zufolge in verschiedenen Gesteinsarten und in verschiedenen geologischen Umgebungen vorkommen, die von strataformen Zonen bis hin zu strukturkontrollierten Adern reichen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Mangel an detaillierter historischer Arbeit ebenso eine Gelegenheit ist, sinnvolle Programme durchzuführen, die sich an den Erfolgen benachbarter Projekte orientieren können.Um eine 100% Beteiligung zu erhalten, hat Falcon zugestimmt, 500.000 Stammaktien nach Genehmigung durch die TSXV-Börse auszugeben und Zahlungen über einen Zeitraum von 4 Jahren an den Verkäufer in Höhe von insgesamt $58.000 für das Bruce Lake Grundstück zu leisten. Nach dem Erwerb der 100%igen Beteiligung von Falcon behält der Verkäufer eine Netto-Schmelz-Royaltygebühr (NSR) von 1,5%. Falcon hat das Recht, jederzeit bis zum Produktionsbeginn die Hälfte der NSR (0,75%) gegen eine Zahlung von $400.000 zu erwerben.Um eine 100% Beteiligung zu erhalten, hat Falcon zugestimmt, 500.000 Stammaktien nach Genehmigung durch die TSXV-Börse auszugeben und Zahlungen über einen Zeitraum von 4 Jahren an den Verkäufer in Höhe von insgesamt $65.000 für das Camping Lake Grundstück zu leisten. Nach dem Erwerb der 100%igen Beteiligung von Falcon behält der Verkäufer eine Netto-Schmelz-Royaltygebühr (NSR) von 1,5%. Falcon hat das Recht, jederzeit bis zum Produktionsbeginn die Hälfte der NSR (0,75%) gegen eine Zahlung von $400.000 zu erwerben.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Robert T. Chataway, P. Geo. geprüft und genehmigt, der Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario ist und eine Qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.Falcon ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung, den Erwerb und die Exploration von Opportunitäten in Nord- und Süd-Amerika konzentriert. Zu den kanadischen Projekten gehören die zentralkanadischen Gold- und Kupferprojekte in Atikokan, Ontario, das Goldprojekt Wabunk Bay, das Basismetallprojekt in Red Lake, Ontario, und eine Beteiligung an der Goldgrundstück Burton in der Nähe von Sudbury, Ontario. Falcon hat auch eine Vereinbarung über den Erwerb des Gold- und Kupferprojekts Esperanza im Distrikt Sierra de Las Minas, Argentinien.Im Auftrag des Vorstands Falcon Gold Corp.Karim Rayani, CEO, DirektorTelefon: +1 604-716-0551Email: krayani@falcongold.ca520- 470 Granville St.Vancouver, BC V6C1V5+1 604-683-1991+1 604 683-8544www.falcongold.cainfo@falcongold.caWarnhinweis und zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kommentare zum Zeitpunkt und Inhalt anstehender Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, Erhalt von Eigentumsrechten usw. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denjenigen abweichen, die derzeit in solchen Aussagen erwartet werden.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.