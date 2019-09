Image Resources NL: High-Grade Kern über Kilometer bestätigt!

Exzellente News gab es heute bei unserer "zweiten Mineralsandperle"! Image Resources gab die Auswertung weiterer Bohrergebnisse auf Block A bekannt ( Link ).Kurz zum Hintergrund. Das Unternehmen hat zuletzt einen extrem hochgradigen Mineralsandkern auf dem Projekt entdeckt, den man aber erst mit dem Produktionsbeginn gefunden hat.Aus diesem Grund hat man das Explorationsprogramm verschärft und prüft nun seit einigen Monaten, ob sich dieser extrem hochgradige Kern weiter über alle definierten Ressourcen-Blöcke erstreckt. Zunächst wurde dieser Kern im Juli auf Block C entdeckt, da man dort aktuell abbaut. Anfang September konnte Image diese extrem hohen Gehalte auch im Block B bestätigen.Heute bestätigte Image, dass auch im Block A dieser hochgradige Kern mit einer Mächtigkeit von 2-5 Metern vorhanden ist! Die Mineralsandgehalte liegen bei deutlich über 50% bis hin zu 78%, was wirklich einzigartig ist.Nachfolgend sehen Sie die heute veröffentlichten Bohrungen mit den kontinuierlich hohen Gehalten, die diese Schicht als extrem solide dastehen lassen:Alle 5 Meter (!) wurde eine Bohrung entlang der Zone durchgeführt und die Treffer sind extrem gut. Diese Bohrungen bestätigen einen extrem hochgradigen Kern ab einer Tiefe von nur etwa 45 Meter, der sich über 1,4 Kilometer (!) durch Block A zieht.Wirklich exzellente Neuigkeiten von Image. Das Unternehmen konnte nun auf drei von vier Blöcken den hochgradigen Kern nachweisen, der Gehalte vorweist, die deutlich über den in den Produktionsplänen eingearbeiteten Gehalten liegt. Die gesamte Ausdehnung dieses Kerns liegt mittlerweile bei nachgewiesenen 5,4 (!) Kilometern.Eine neue Ressourcenkalkulation soll im 4. Quartal erfolgen.Die Aktie haussierte heute knapp 10% auf 0,28 AUD:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.