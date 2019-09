Pacific Rim Cobalt: Bohrungen bestätigen signifikante oberflächennahe Kobalt- und Nickelvererzung

Bohrung von bis Länge Nickel Kobalt NiÄQ1 Cut-off-Gehalt (m) (m) (m) (%) (%) (%) (%) DD219 2,00 5,00 3,00 1,24 0,12 1,50 0,05% Co und 3,00 5,00 2,00 1,43 0,16 1,75 0,10% Co DD466 0,00 2,00 2,00 1,47 0,15 1,78 0,05% Co DD201 0,00 3,00 3,00 1,21 0,10 1,42 0,05% Co und 1,00 3,00 2,00 1,42 0,12 1,66 0,10% Co DD202 0,00 4,80 4,80 0,91 0,16 1,24 0,05% Co DD262 0,00 7,00 7,00 0,84 0,09 1,03 0,05% Co und 4,00 7,00 3,00 1,29 0,13 1,56 0,10% Co DD264 1,00 4,00 3,00 1,45 0,22 1,90 0,05% Co DD266 0,00 6,00 6,00 1,32 0,20 1,73 0,05% Co und 1,00 5,00 4,00 1,47 0,26 2,00 0,10% Co DD268 0,00 8,00 8,00 1,03 0,29 1,63 0,05% Co und 3,00 8,00 5,00 1,19 0,43 2,07 0,10% Co DD242 0,00 3,00 3,00 1,17 0,13 1,44 0,05% Co und 1,00 3,00 2,00 1,43 0,17 1,77 0,10% Co DD267 0,00 4,00 4,00 1,06 0,13 1,33 0,05% Co DD269 0,00 5,00 5,00 1,20 0,14 1,49 0,05% Co und 2,00 5,00 3,00 1,48 0,19 1,87 0,10% Co DD271 0,00 8,00 8,00 1,23 0,11 1,45 0,05% Co DD273 0,00 7,00 7,00 1,19 0,20 1,61 0,05% Co und 2,00 6,00 4,00 1,39 0,30 2,01 0,10% Co DD260 0,00 2,00 2,00 1,09 0,25 1,59 0,05% Co und 1,00 2,00 1,00 1,45 0,40 2,28 0,10% Co DD276 0,00 5,00 5,00 1,09 0,11 1,31 0,05% Co DD274 0,00 5,00 5,00 0,92 0,11 1,15 0,05% Co und 1,00 5,00 4,00 1,02 0,12 1,27 0,10% Co DD220 2,00 10,00 8,00 1,42 0,16 1,76 0,05% Co und 3,00 8,00 5,00 1,30 0,23 1,77 0,10% Co DD240 1,00 4,00 3,00 1,43 0,21 1,86 0,10% Co DD222 1,00 9,00 8,00 0,80 0,10 0,99 0,05% Co und 2,00 9,00 7,00 0,82 0,10 1,02 0,10% Co DD241 1,00 5,00 4,00 1,48 0,11 1,69 0,05% Co und 2,00 5,00 3,00 1,70 0,11 1,93 0,10% Co DD288 0,00 10,00 10,00 1,31 0,15 1,61 0,05% Co und 1,00 8,00 7,00 1,24 0,18 1,62 0,10% Co DD295 0,00 10,00 10,00 0,80 0,14 1,09 0,05% Co und 5,00 10,00 5,00 1,08 0,19 1,47 0,10% Co DD305 0,00 3,00 3,00 1,00 0,17 1,34 0,05% Co und 1,00 3,00 2,00 1,21 0,21 1,63 0,10% Co DD294 0,00 6,00 6,00 0,66 0,13 0,93 0,05% Co und 2,00 6,00 4,00 0,77 0,16 1,09 0,10% Co DD304 0,00 4,00 4,00 0,82 0,14 1,11 0,05% Co DD306 0,00 5,00 5,00 1,01 0,12 1,26 0,05% Co DD282 0,00 7,00 7,00 1,12 0,11 1,34 0,05% Co und 2,00 6,00 4,00 1,40 0,14 1,68 0,10% Co DD291 0,00 5,00 5,00 0,87 0,18 1,23 0,05% Co und 2,00 5,00 3,00 0,98 0,24 1,49 0,10% Co DD289 0,00 10,00 10,00 1,65 0,12 1,88 0,05% Co und 0,00 6,00 6,00 1,12 0,16 1,45 0,10% Co DD299 0,00 5,00 5,00 1,24 0,13 1,51 0,05% Co und 2,00 4,00 2,00 1,30 0,22 1,75 0,10% Co DD300 0,00 8,00 8,00 0,96 0,14 1,25 0,05% Co und 4,00 8,00 4,00 1,21 0,19 1,60 0,10% Co DD301 0,00 11,00 11,00 0,89 0,15 1,20 0,05% Co und 2,00 10,00 8,00 0,91 0,18 1,28 0,10% Co DD310 0,00 6,00 6,00 1,05 0,14 1,34 0,05% Co und 3,00 5,00 2,00 1,38 0,25 1,88 0,10% Co DD314 0,00 5,00 5,00 1,17 0,14 1,45 0,05% Co und 1,00 4,00 3,00 1,23 0,18 1,61 0,10% Co

VANCOUVER, 24. September 2019 - Pacific Rim Cobalt Corp. (das "Unternehmen" oder "Pacific Rim Cobalt") (CSE: BOLT) (OTCQB: PCRCF) (FRANKFURT: NXFE) berichtet Ergebnisse aus dem auf dem Flaggschiff-Projekt Cyclops laufenden, kurze Kernbohrungen umfassenden Bohrprogramm 2019. Cyclops ist ein Nickel-/Kobalt-Entwicklungsprojekt in Indonesien. Die Bohrungen sind Teil eines vielseitigen Explorationsprogramms, das auf die Bestätigung der historischen Ergebnisse und die Richtung des Entwicklungsplans zielt.- 11 m mit 0,89 % Nickel, 0,15 % Kobalt; ab Oberfläche- 8 m mit 1,03 % Nickel, 0,29 % Kobalt; ab Oberfläche- 7 m mit 1,19 % Nickel, 0,20 % Kobalt; ab Oberfläche- 8 m mit 1,42 % Nickel, 0,16 % Kobalt; ab 2 m unter Oberfläche- 10 m mit 1,31 % Nickel, 0,15 % Kobalt; ab Oberfläche- 10 m mit 0,80 % Nickel, 0,14 % Kobalt; ab Oberfläche- 10 m mit 1,65 % Nickel, 0,12 % Kobalt; ab Oberfläche- 8 m mit 0,96 % Nickel, 0,14 % Kobalt; ab OberflächeWie bereits bekannt gegeben, wurden in der oberflächennahen Zone stark anomale Kobaltgehalte zusammen mit erhöhten Nickelgehalten angetroffen. Diese Abschnitte wurden in der Limonitzone erbohrt, die das gesamte 600 m x 300 m umfassende abgebohrte Gebiet durchgehend überdeckt.Die Mächtigkeit dieser Zone reicht von 2 m bis 11 m. Die Zone überlagert unmittelbar die früher berichteten Nickelgehalte in der Saprolitzone. Dies erhöht die potenzielle Größe des vererzten Gesteinskörpers erheblich."Das Unternehmen ist sehr zufrieden mit den jüngsten Bohrergebnissen. Die erhöhten Nickelgehalte sind angesichts des jüngsten Preisanstiegs dieses Rohstoffs und seiner Rolle in der Lieferkette der Batteriemetalle von erheblicher Bedeutung. Wir sind optimistisch hinsichtlich der einzigartigen Entwicklungsmöglichkeiten für dieses Projekt in ein Asset, das den Shareholder-Value erhöhen wird," sagte Ranjeet Sundher, President und Chief Executive Officer von Pacific Rim Cobalt.Indonesiens Präsident Joko Widodo sagte in diesem Monat, das Land solle mehr von seinen eigenen natürlichen Ressourcen wie Kohle, Bauxit, Palmöl und Nickel verarbeiten, anstatt sie nur zu exportieren. Indonesien hat erklärt, es wolle seine reichlich vorhandenen Nickelvorräte nutzen, um eine Elektrofahrzeugindustrie aufzubauen. Im vergangenen Jahr kündigte das chinesische Unternehmen für Batteriematerialien, GEM, an, es werde mit dem Batterieriesen CATL und dem Edelstahlhersteller Tsingshan zusammenarbeiten, um zur Produktion von Nickel für Batterien in Indonesien ein 700-Millionen-Dollar-Hüttenwerk zu errichten.Aus dieser Zone wurden Großproben entnommen, um im Rahmen des laufenden Programms im Labormaßstab nachfolgende metallurgische Testarbeiten durchzuführen. Basierend auf früheren Scoping-Testarbeiten eignet sich dieser Vererzungstyp für die Aufbereitung mittels Säurelaugung zur Ausbringung von Kobalt und Nickel, was durch die aktuellen detaillierten Testarbeiten im Labormaßstab weiter untersucht wird.Das Programm wurde im Bereich des Zielplateaus durchgeführt, um die Kontinuität der vererzten Lateritprofile in diesem an einer Verwerfung angehobenen Peridotitblock mit Lateritbildung zu überprüfen.- 75 Bohrungen bis in Tiefen von 10 bis 29 m.- 1019,5 Bohrmeter- 898 bis dato analysierte Proben.- 51 Schappenbohrungen bis in Tiefen von 1 bis 3 m- 11 Testgruben für Sammelproben mit einer Tiefe von 2 bis 6 m.*alle in dieser Pressemitteilung angegebenen Bohrabschnitte entsprechen den wahren Mächtigkeiten. Alle Bohrungen sind vertikal und das Vererzungssystem liegt flach und parallel zur Oberflächentopografie.Das Projekt Cyclops des Unternehmens liegt in der indonesischen Provinz Papua. Es profitiert von der ausgezeichneten Infrastruktur einschließlich der Nähe zu Arbeitskräften und Versorgungsgütern, zu asphaltierten Straßen, Zugang zum Meer, in der Nähe liegender Hafenanlagen und einer sanften Topografie. Das Straßensystem ermöglicht einen ganzjährigen Zugang zum Projekt und verbindet es mit der großen Stadt Sentani, die ungefähr 15 km östlich liegt und mit Jayapura, der Hauptstadt der Provinz Papua ungefähr 40 km östlich.Alle in der Pressemitteilung besprochenen Bohrergebnisse sind in allen zugehörigen Protokollen mit JORC konform. Die Analyse der Proben erfolgte bei Geo Assay Laboratorty PT. Geoservices in Cikarang, Jakarta. Geo Assay Laboratorty analysierte die Proben mittels XRF-Fusionsverfahren. PT Geoservices Ltd - Geo Assay Laboratory verwendete standardmäßige interne QA/QC-Verfahren, die Pacific Rim Cobalt überprüfte und für angemessen hielt.Die Explorationsbohrungs- und Probenaufbereitungsprotokolle schließen ein: Zugabe von Leerproben und zertifizierten Proben; Fotografieren und Wiegen der Bohrkerne; Angabe der Bohrkernausbringung in Prozent; Halbieren der Bohrkerne und Aufbewahrung des Rests für weitere Analysen falls notwendig; Probenentnahmeabschnitte von 1 m; Probenentnahme aus dem Bohrkern; alle Bohrstellen und Höhenlagen werden aufgezeichnet.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Garry Clark P.Geo., ein unabhängiger Director von Pacific Rim Cobalt und gemäß NI 43-101 ein qualifizierter Sachverständiger, geprüft und zugelassen.Die Berechnung basiert auf: Kobaltpreis über 3 Monate (LME-Daten) $36,50/kg; Nickelpreis über 3 Monate (LME-Daten) $17,60/kg. C = Verhältnis zwischen Kobaltpreis/Nickelpreis; C = $36,50/$17,60 = 2,07; NiÄq = (%Co x C) + % Ni. Für keines der Metalle wurden metallurgische Ausbringungsraten verwendet, da laut Erwartungen die metallurgischen Ausbringungsraten für beide Metalle ähnlich sein werden. Pacific Rim Cobalt ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Akquisition und Entwicklung hochwertiger Kobalt- und Nickellagerstätten sowie wichtiger Rohmaterialien für die wachsende Lithium-Ionen-Batteriebranche. Besuchen Sie bitte https://pacificrimcobalt.com für weitere Informationen.Pacific Rim Cobalt Corp.Ranjeet Sundher - President und CEO(604) 922-8272rsundher@pacificrimcobalt.comSteve Vanry - CFO & Director(604) 922-8272steve@vanrycap.comSean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger(778) 985-8934sbromley@investfortuna.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 