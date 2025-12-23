Barrick Mining nimmt Allzeithoch ins Visier
15:31 Uhr | Christian Jubelt
Die beeindruckende Entwicklung am Edelmetallmarkt setzt sich weiter fort und so markieren Gold und Silber neue Höchststände. Platin und Palladium setzen dabei zur Verfolgungsjagd an, sodass die starke Rally des Jahres 2025 zweifelsfrei einen versöhnlichen Ausklang finden wird. Davon wird auch der kanadische Goldminenkonzerns Barrick Mining (zuvor Barrick Gold) profitieren, sodass das Allzeithoch des Jahres 2010 zum Greifen nahe ist. Mehr dazu im Anschluss.
FAZIT:
Die Steilheit der Aufwärtsbewegung seit Sommer und insbesondere auch seit der vergangenen Analyse vom 23. September dürfte die Aktie nicht daran hindern, eben neue Rekordstände erzielen zu wollen. Insofern strebt Barrick Mining in Richtung des bisherigen Hochs bei 41,90 EUR und könnte dieses durchaus noch 2025 erreicht wissen. Denn auch heute erscheinen die Metalle wieder in vollem Glanz und die Käufer fragen ununterbrochen auch entsprechende Minen nach.
Doch was folgt oberhalb von 41,90 EUR? Hierzu bedienen wir uns des Monats-Pivot-Punkts, welcher theoretisches Potenzial bis 41,40 EUR und darüber hinaus bis 46,95 EUR erlaubt. Oberhalb von 42,00 EUR darf man ergo für das kommende Jahr mit steigenden Kursen in Richtung von rund 47,00 EUR rechnen, bevor zwangsläufig die runde 50,00-EUR-Marke ins Blickfeld der Anleger fallen dürfte.
Zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen sollten allerdings auch einkalkuliert werden. Diese könnten gelegentlich auch schärfer ausfallen, da der Steigungswinkel in Sachen bisheriger Performance ambitioniert ist. Doch die Rally nährt die Rally und somit bleibt insbesondere über 33,10 EUR die Lage durchweg bullisch einzuschätzen. Erst unterhalb davon könnten Folgeverluste die Aktie in einen Abwärtstrend überführen. Die nachfolgenden Ziele wären 31,30 EUR sowie knapp darunter 30,33 EUR.
Die dabei dann angeschlagene Situation könnte bei weiterem Druck und Kursen unter 30,00 EUR zu deutlicheren Abgaben bis 26,37 EUR führen. Letzteres Niveau erscheint gegenwärtig zwar schon weit weg, und doch wurde dieses Level zuletzt erst im Oktober als Unterstützung bestätigt, sodass eine gewisse Anziehungskraft im Falle von, keineswegs zu leugnen wäre.
LONG Szenario:
Die Bullen bleiben unbeirrt auf Kurs und die Einstellung der Marke von 40,00 EUR dürfte in logischer Konsequenz die Attacke auf das Allzeithoch aus 2010 bei 41,90 EUR begünstigen. Oberhalb davon erlaubt sich mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial bis rund 47,00 EUR je Anteilsschein.
SHORT Szenario:
Die Zielmarke scheint klar gesteckt und beinahe unvermeidlich. Dennoch könnten zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen stets auch zu einer größeren Verkaufswelle führen. Unterhalb von 38,00 EUR wären dabei Rücksetzer bis 33,10 EUR denkbar, bevor darunter weitere Abgaben bis rund 30,00 EUR erfolgen könnten.
© Christian Jubelt
Finanzanalyst
www.TA4YOU.com
Offenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.
Quelle Chart: stock3
