Image Resources NL: Präsentation und Q-4 wird spannend

Image Resources gab heute eine neue Präsentation heraus, die das Management auf einer Konferenz in Sydney hält: Link Interessant ist Seite Nr. 7:Nachdem Image Resources die Prognosen im Juli erhöht hat, steht im 4. Quartal vielleicht schon die nächste Prognoseanhebung ins Haus. Mit der neuen Reserven-Schätzung im 4. Quartal rechnet das Management mit einem höheren Gehalt, der sich direkt positiv auf die Ergebnisse auswirken sollte. Zudem sollen der Cut-Off, die Verkaufspreise und die Abbaukosten überprüft werden.Fazit: Die Firma erscheint kerngesund und der Cash-Flow sprudelt seit Monaten. Eine weitere Anhebung der Prognose im 4. Quartal erscheint fast schon zwingend. Die Aktie bleibt attraktiv bewertet und das Kurspotential in den Bereich von 0,35 - 0,40 AUD bleibt mein erster Zielbereich für diesen Mineralsandproduzenten.Image konnte heute 8% zulegen. Es sieht so aus, als wurde der erneute Test auf das Ausbruchsniveau bei 0,25 AUD erfolgreich abgeschlossen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport