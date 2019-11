Silber in US-Dollar, Tageschart per 29. Oktober 2019

Gold in US-Dollar, Tageschart per 29. Oktober 2019

Das ist hier die Frage! Die meisten voraussagenden Veröffentlichungen in den Finanzmedien klingen in etwa so: "Der Trend hält höchstwahrscheinlich an, oder die Preise könnten seitwärts tendieren und möglicherweise sinken." Die Preise können aber nichts anderes tun als nach oben, seitwärts oder nach unten zu laufen. Vorhersagen wie diese werden immer mit einer weiteren Veröffentlichung ergänzt, in der es heißt: "Wir hatten Recht, ...".Was nützt das dem Leser? Das Bedürfnis, Recht zu haben ist sehr groß. Jeder Investor versucht, aus dem Markt einen Sinn zu machen. In den sozialen Medien findet man zahlreiche Beiträge, in denen die Leute diskutieren, warum sich die Preise in der Vergangenheit so verhalten haben, wie sie es getan haben. Niemand wird jemals erfahren, warum eine technische Dreiecksformation nach oben oder unten ausgebrochen ist. Im Prinzip hätte buchstäblich ein einzelner Händler den Unterschied zu diesen entgegengesetzten Ergebnissen ausmachen können. Und dennoch gibt es endlose Debatten darüber, wer Recht hat und warum. Recht haben oder reich sein.Als Menschen haben wir einfach keinen wirklichen Sinn für das Denken in Wahrscheinlichkeiten, also das Denken in einer Gruppe von Ereignissen gegenüber einzelnen Ereignissen. Dies ist jedoch der einzig sinnvolle Weg, die Märkte wahrzunehmen, da einzelne Trades und Investments nur zufällig sind. Der Versuch, innerhalb eines Trades einen Grund zu finden, ist nichts anderes als Zeitverschwendung.Und es ist Zeit, die auf dem Weg, dieses Feld zu meistern, so knapp ist. Aufgrund der Natur eines scheinbar endlosen Datenstroms. Daten müssen berechnet werden. Es gibt keinen Luxus, sich auf den Kampf darum einzulassen, wer Recht hat. Sie können es sich buchstäblich nicht leisten, Recht zu haben, wenn Sie reich sein möchten.Recht haben oder reich sein!Warum wollen wir unbedingt Recht haben? Weil es sich gut anfühlt. Ein Reporter fragte Thomas Edison einmal, wie es sich anfühle, tausendmal bei dem Versuch, die Glühbirne zu erfinden, gescheitert zu sein. Er antwortete: "Ich habe nicht versagt, ich habe schließlich tausend Wege gefunden, wie man keine Glühbirne macht." Hier muss die Energie eines Marktteilnehmers hin umgeleitet werden.Ein Prozess, der emotional weitaus weniger lohnend ist als sich richtig zu fühlen. Ein mühsamer Prozess des Vor- und Zurück-Testens von Wahrscheinlichkeiten, um einen statistischen Vorteil zu extrahieren. Ein wirklich anderer Ansatz zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse besteht darin, zuzugeben, wenig zu wissen und dem Markt Raum zu lassen, richtig zu sein und nicht sich selbst. Dies ist nicht einfach, aber einer der wenigen Wege, um an den Märkten zu gewinnen.Mit einer neutraleren Haltung konnte man diese Woche am Silbermarkt einsteigen, ohne sich von den vielen Debatten im Edelmetallsektor abschrecken zu lassen. Wir haben dabei einfach die Gewinnchancen zu unseren Gunsten gestapelt und eine Position bezogen auf die Wahrscheinlichkeit eingenommen:Tages-Chart, Silber in US-Dollar 29.10.19, "Long Entry":Silber fiel direkt bis zu seiner trendgerichteten Unterstützungslinie zurück (gelbe Linie auf Tages-Chart oben). Wir haben diese Bewegung antizipiert und die Mitflieder in unserem Telegramm-Kanal rechtzeitig gewarnt.Seien Sie richtig oder reich, Gold, Tageschart, 29.10.2013, "relative Schwäche":