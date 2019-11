Int. Tower touchiert Kaufzone

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. verzeichnet bislang einen Monatsverlust von -8,38% und notiert wieder nahe der entscheidenden Unterstützung bei 0,50 USD. Dort müssen die Bullen jetzt wieder "einsteigen", um eine Stabilisierung inklusive anschließender Bewegung in Richtung von 0,70 USD zu bewirken. Technisch betrachtet erlaubt sich in jedem Fall ein solches Potenzial.Notierungen unter 0,45 USD dürften demgegenüber die bisherige Kursschwäche weiter antreiben und Folgeverluste über 0,40 USD und dem folgend bis zur Unterstützung bei 0,30 USD einleiten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.