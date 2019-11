Skeena Resources schneidet 19,73 g/t AuEq über 17m in HW-Zone auf Eskay Creek

HOLE-IDVON TO (M)KERNLÄNGAU AG AUEQ (G/T) BEREI

(M) E (G/T) (G/T) CH

(M)



SK-19-0 21E

62 24.0 50.026.00 0. 2.

0 0 98 84 09





INKLUSI 21E

VE 45.9 46.4 0.50 4. 2,2 34.5

2 2 65 40 2





UND 21E

46.4 47.5 1.08 2. 9.

2 0 67 549 99





SK-19-0 21A

68 12.5 14.0 1.50 0. 1.

0 0 73 62 56





SK-19-0 LMS

68 102.00105.70 3.70 7. 7.

52 11 66





INKLUSI LMS

VE 104.00105.00 1.00 17.0 17.2

5 18 9





SK-19-0 21A

69 12.4 13.1 0.71 1. 1.

1 2 61 21 89





SK-19-0 LMS

69 106.22111.23 5.01 2. 2.

45 15 65





SK-19-0 21E

70 8. 18.0 9.80 9. 13.7

20 0 14 348 8





INKLUSI 21E

VE 8. 9. 0.80 20.0 1,9 45.9

20 00 0 45 3





UND 21E

10.6 11.5 0.84 10.6 10.9

6 0 0 25 3





UND 21E

11.5 12.4 0.90 11.8 12.0

0 0 0 22 9





UND 21E

12.4 13.1 0.70 1. 11.4

0 0 97 714 9





UND 21E

13.1 13.9 0.80 8. 11.4

0 0 11 248 2





UND 21E

13.9 14.5 0.65 12.5 12.8

0 5 0 25 3





UND 21E

16.0 16.5 0.50 21.4 30.8

0 0 0 706 1





UND 21E

16.5 17.3 0.84 8. 14.1

0 4 48 422 1





SK-19-0 21E

70 28.0 66.538.42 1. 1.

8 0 30 23 61





SK-19-0 21E

71 9. 16.0 6.53 9. 17.1

47 0 58 569 8





INKLUSI 21E

VE 9. 10.0 0.53 52.0 52.8

47 0 0 67 9





UND 21E

10.0 11.0 1.00 2. 2,1 31.1

0 0 91 20 8





UND 21E

11.0 11.8 0.80 4. 10.5

0 0 08 484 3





UND 21E

11.8 12.4 0.60 14.3 14.8

0 0 0 38 1





UND 21E

12.4 13.0 0.60 8. 8.

0 0 01 15 21





UND 21E

13.0 13.6 0.60 9. 9.

0 0 68 23 99





UND 21E

13.6 14.5 0.95 7. 15.9

0 5 31 647 4





UND 21E

14.5 16.0 1.45 1. 6.

5 0 87 355 60





SK-19-0 21E

71 25.1 47.021.89 1. 2.

1 0 91 63 74





SK-19-0 21E

72 8. 15.1 6.87 8. 10.1

30 7 78 101 2





INKLUSI 21E

VE 8. 9. 1.20 14.0 14.3

30 50 0 28 7





UND 21E

12.3 13.0 0.70 22.4 22.6

0 0 0 21 8





SK-19-0 21E

72 25.8 42.416.60 1. 2.

0 0 99 34 45





SK-19-0 21E

73 28.7 58.029.27 0. 1.

3 0 98 23 29





SK-19-0 21E

74 16.1 17.0 0.90 1. 1.

0 0 02 5 09





SK-19-0 <5 21E

74 17.5 18.0 0.50 1. 1.

0 0 47 47





SK-19-0 21E

74 26.0 41.015.02 1. 1.

3 5 28 50 95





SK-19-0 21E

75 27.8 52.824.95 2. 2.

5 0 10 38 61





SK-19-0 21E

76 20.7 39.719.06 0. 1.

2 8 82 57 58





SK-19-0 21E

77 12.0 16.4 4.42 5. 6.

0 2 52 52 22





INKLUSI 21E

VE 14.6 15.2 0.67 15.5 17.1

0 7 5 121 6





UND 21E

15.2 15.8 0.53 12.1 12.5

7 0 0 33 4





SK-19-0 21E

78 29.3 41.011.62 3. 4.

8 0 55 46 16





INKLUSI 21E

VE 32.2 32.7 0.50 10.5 10.9

0 0 5 30 5





UND 21E

32.7 33.4 0.70 8. 8.

0 0 17 23 48





SK-19-0 21E

79 24.3 52.027.69 1. 2.

1 0 46 41 01





SK-19-0 21A

80 10.0 41.531.50 0. 1.

0 0 93 35 39





SK-19-0 21A

81 3. 65.062.00 1. 2.

00 0 70 40 24





INKLUSI 21A

VE 21.3 22.0 0.67 35.3 1,6 56.9

3 0 0 25 7





SK-19-0 21A

82 6. 41.035.00 1. 1.

00 0 30 11 44





SK-19-0 21A

83 29.0 51.022.00 1. 1.

0 0 01 11 16





SK-19-0 21E

84 22.0 55.533.50 1. 1.

0 0 51 22 80





SK-19-0 ABANDONIER21E

85 T





SK-19-0 21E

85A 21.3 44.423.10 2. 2.

0 0 18 42 75





SK-19-0 21A

86 6. 7. 1.40 0. 1.

00 40 93 30 33





SK-19-0 <5 21A

86 38.9 40.3 1.39 1. 1.

5 4 04 04





SK-19-0 NSA 21A

87



SK-19-0 21A

88 28.5 30.0 1.50 0. 2.

0 0 75 113 26





SK-19-0 <5 21A

89 14.0 15.0 1.09 1. 1.

0 9 09 09





SK-19-0 21A

90 29.0 30.0 1.00 0. 0.

0 0 67 9 79





SK-19-0 AUSSTEHEND

91 E ASSAYS





SK-19-0 21A

92 5. 5. 0.59 2. 2.

00 59 22 13 39





SK-19-0 21A

92 23.0 43.520.50 0. 1.

0 0 86 18 10





SK-19-0 21A

93 1. 36.535.35 1. 1.

15 0 30 19 55





SK-19-0 AUSSTEHEND

94 E ASSAYS





SK-19-0 AUSSTEHEND

95 E ASSAYS





SK-19-0 AUSSTEHEND

96 E ASSAYS





SK-19-0 AUSSTEHEND

97 E ASSAYS





SK-19-0 21A

98 11.9 20.5 8.60 1. 2.

0 0 50 44 09





SK-19-0 21A

99 17.6 33.515.81 6. 7.

9 0 12 72 08





INKLUSI 21A

VE 25.0 25.5 0.50 10.6 12.5

0 0 0 143 1





UND 21A

25.5 26.0 0.50 19.3 20.7

0 0 5 105 5





UND 21A

26.0 27.5 1.50 36.9 37.3

0 0 0 34 5





SK-19-1 AUSSTEHEND

00 E ASSAYS





SK-19-1 <5 21A

01 22.1 22.7 0.54 1. 1.

6 0 28 28





SK-19-1 21E

02 36.3 46.310.00 1. 3.

3 3 23 207 99





INKLUSI 21E

VE 41.0 41.6 0.66 2. 1,0 16.2

0 6 28 45 1





UND 21E

41.6 42.5 0.84 2. 1,4 20.8

6 0 00 10 0





SK-19-1 21E

03 38.0 55.017.00 0. 2.

0 0 92 127 62





INKLUSI 21E

VE 51.0 51.5 0.50 2. 2,6 37.9

0 0 72 40 2





SK-19-1 21E

04 39.7 48.0 8.25 0. 1.

5 0 99 20 26





SK-19-1 21E

05 32.3 39.6 7.30 1. 1.

0 0 09 29 47





SK-19-1 NSA 21E

06



SK-19-1 NSA 21E

07



SK-19-1 NSA 21E

08



SK-19-1 21E

09 27.0 57.530.50 1. 1.

0 0 50 23 81





SK-19-1 AUSSTEHEND

10 E ASSAYS





SK-19-1 21E

11 24.4 72.147.65 1. 1.

5 0 42 26 77





SK-19-1 21E

12 24.0 59.034.98 1. 2.

2 0 86 21 14





SK-19-1 AUSSTEHEND

13 E ASSAYS





SK-19-1 AUSSTEHEND

14 E ASSAYS





SK-19-1 21E

15 18.5 22.7 4.21 0. 2.

4 5 84 160 98





SK-19-1 21E

16 14.0 19.0 5.00 2. 2.

0 0 36 11 51





SK-19-1 21E

17 18.5 22.5 4.02 1. 1.

7 9 47 18 71





SK-19-1 AUSSTEHEND

18 E ASSAYS





SK-19-1 AUSSTEHEND

19 E ASSAYS





SK-19-1 21E

20 13.0 18.1 5.10 1. 1.

0 0 05 15 26





SK-19-1 21E

21 18.0 19.0 1.00 0. 1.

0 0 41 53 12





SK-19-1 21E

21 35.1 36.0 0.82 5. 8.

8 0 71 184 16





SK-19-1 21E

22 23.0 57.033.92 1. 2.

8 0 38 82 47





INKLUSI 21E

VE 23.0 24.0 0.92 10.0 1,0 24.1

8 0 5 60 8





UND 21E

24.0 25.0 1.00 6. 17.8

0 0 56 848 7





SK-19-1 21E

23 16.9 37.020.05 2. 3.

5 0 08 91 30





SK-19-1 21E

24 18.9 21.2 2.30 1. 4.

0 0 78 196 39





SK-19-1 21E

25 29.0 34.0 5.00 1. 1.

0 0 04 19 29





SK-19-1 21E

26 19.4 20.4 1.00 1. 1.

0 0 18 7 27





SK-19-1 21E

26 31.3 33.1 1.85 1. 1.

0 5 07 14 26





SK-19-1 AUSSTEHEND

27 E ASSAYS





SK-19-1 AUSSTEHEND

28 E ASSAYS





SK-19-1 21E

29 25.0 26.5 1.50 0. 0.

0 0 73 6 81





SK-19-1 AUSSTEHEND

30 E ASSAYS





SK-19-1 NSA 21E

31



SK-19-1 AUSSTEHEND

32 E ASSAYS





SK-19-1 AUSSTEHEND

33 E ASSAYS





SK-19-1 AUSSTEHEND

34 E ASSAYS





SK-19-1 AUSSTEHEND

35 E ASSAYS





SK-19-1 AUSSTEHEND

36 E ASSAYS





SK-19-1 AUSSTEHEND

37 E ASSAYS





SK-19-1 AUSSTEHEND

38 E ASSAYS





SK-19-1 HW

39 2. 3. 1.35 5. 11.7

10 45 36 479 4





SK-19-1 HW

39 15.0 32.017.00 9. 19.7

0 0 91 737 3





INKLUSI HW

VE 27.9 28.7 0.83 171.50 12,32 335.77

2 5 0

HOLE-ID EASTING NORTHING AUFZUG LÄNGE AZIMUTH DIP

(M)



SK-19-0610075.2 10352.9 980.0 50.0 101.5 -55.9

2



SK-19-069921.7 10040.9 990.6 140.1 109.2 -89.0

8



SK-19-069921.7 10040.9 990.6 150.0 137.6 -83.0

9



SK-19-0710080.1 10411.7 970.9 70.0 102.0 -72.4

0



SK-19-0710080.1 10411.7 970.9 65.0 80.4 -88.5

1



SK-19-0710080.1 10411.7 970.9 55.0 75.2 -71.9

2



SK-19-0710066.2 10418.0 967.1 61.0 54.3 -84.6

3



SK-19-0710066.2 10418.0 967.1 55.0 157.3 -76.4

4



SK-19-0710062.4 10428.1 961.7 61.0 61.5 -60.0

5



SK-19-0710105.7 10432.3 980.3 55.0 47.0 -84.2

6



SK-19-0710105.7 10432.3 980.3 35.0 271.1 -65.3

7



SK-19-0710105.7 10432.3 980.3 41.0 209.9 -48.6

8



SK-19-0710105.7 10432.3 980.3 52.0 172.7 -67.7

9



SK-19-089891.3 9868.1 1008.5 56.0 28.7 -89.5

0



SK-19-089891.3 9868.1 1008.5 65.0 312.8 -73.9

1



SK-19-089891.3 9868.1 1008.5 45.0 217.1 -54.8

2



SK-19-089905.7 9883.8 998.8 55.6 306.0 -53.8

3



SK-19-0810070.0 10387.0 975.6 67.0 77.0 -60.2

4



SK-19-0810070.0 10387.0 975.6 50.0 0.0 -90.0

5



SK-19-0810070.0 10387.0 974.8 50.0 0.0 -90.0

5A



SK-19-089905.7 9883.8 998.8 60.0 270.4 -71.9

6



SK-19-089905.7 9883.8 998.8 61.0 89.8 -78.7

7



SK-19-089916.0 9905.0 986.3 45.0 241.9 -54.0

8



SK-19-089916.0 9905.0 986.3 40.0 314.8 -64.4

9



SK-19-099916.0 9905.0 986.3 45.0 288.7 -47.8

0



SK-19-099884.9 9929.4 1011.9 60.0 180.7 -72.1

2



SK-19-099884.9 9929.4 1011.9 65.0 92.6 -77.3

3



SK-19-099956.8 10115.2 980.5 42.0 167.2 -63.5

8



SK-19-099956.8 10115.2 980.5 42.0 53.9 -64.8

9



SK-19-109973.0 10139.0 972.6 42.0 130.4 -65.5

1



SK-19-1010082.0 10339.0 981.0 57.0 111.8 -67.1

2



SK-19-1010082.0 10339.0 981.0 55.0 119.2 -89.4

3



SK-19-1010075.0 10353.0 980.0 59.0 337.5 -89.4

4



SK-19-1010075.0 10353.0 980.0 62.0 109.0 -71.7

5



SK-19-1010169.0 10373.0 989.0 40.0 338.7 -60.5

6



SK-19-1010169.0 10373.0 989.0 35.0 316.0 -89.1

7



SK-19-1010169.0 10373.0 989.0 39.0 198.1 -50.2

8



SK-19-1010070.0 10374.0 973.0 71.0 71.4 -66.2

9



SK-19-1110093.2 10377.8 986.6 73.0 20.9 -68.7

1



SK-19-1110093.0 10378.0 987.0 70.0 22.1 -80.6

2



SK-19-1110108.5 10449.8 976.9 55.0 125.9 -78.8

5



SK-19-1110108.5 10449.8 976.9 26.0 217.3 -51.7

6



SK-19-1110108.5 10449.8 976.9 64.0 32.7 -80.3

7



SK-19-1210112.0 10463.6 972.9 35.0 115.8 -72.3

0



SK-19-1210112.0 10463.6 972.9 36.0 68.8 -50.1

1



SK-19-1210112.0 10463.6 972.9 59.0 265.8 -82.8

2



SK-19-1210097.0 10475.0 963.0 37.0 204.6 -69.2

3



SK-19-1210097.0 10475.0 963.0 50.0 108.9 -78.3

4



SK-19-1210097.0 10475.4 962.8 50.0 294.7 -74.4

5



SK-19-1210092.0 10492.0 957.0 46.0 210.8 -83.5

6



SK-19-1210086.0 10527.0 941.0 41.0 210.8 -76.6

9



SK-19-1310086.0 10527.0 941.0 40.0 88.1 -51.2

1



SK-19-139931.0 10869.0 873.9 32.0 274.1 -50.0

9

Vancouver, 21. November 2019 - Skeena Resources Ltd. (TSX.V: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen") freut sich, weitere Gold-Silber-Bohrergebnisse aus dem laufenden Phase-I-Oberflächenbohrprogramm am Eskay Creek-Projekt ("Eskay Creek") im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Für das Phase-I-Programm 2019 in den Zonen 21A, 21E und HW werden drei Oberflächenbohrgeräte eingesetzt, um Gebiete mit abgeleiteten Ressourcen zu verfüllen und auf die angegebene Klassifizierung zu aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung berichteten Bohrlochergebnisse stammen aus den Zonen 21A, 21E und HW sowie dem neuen Horizont Lower Mudstone. Referenzbilder werden am Ende dieser Mitteilung sowie auf der Website (https://www.skeenaresources.com/projects/eskay-creek/maps-and-figures) des Unternehmens präsentiert.- 9,14 g/t Au, 348 g/t Ag (13,78 g/t AuEq) über 9,80 Meter (SK-19-070)o Einschließlich: 21,40 g/t Au, 706 g/t Ag (30,81 g/t AuEq) über 0,50 Meter Länge- 6,12 g/t Au, 72 g/t Ag (7,08 g/t AuEq) über 15,81 Meter (SK-19-099)o Einschließlich: 36,90 g/t Au, 34 g/t Ag (37,35 g/t AuEq) über 1,50 Meter Länge- 9,91 g/t Au, 737 g/t Ag (19,73 g/t AuEq) über 17,00 Meter (SK-19-139)o Einschließlich: 171,50 g/t Au, 12.320 g/t Ag (335,77 g/t AuEq) über 0,83 Meter LängeGoldäquivalent (AuEq), berechnet nach der Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die angegebenen Kernlängen stellen 80-100% der tatsächlichen Breiten dar und werden durch genau definierte Mineralisierungsgeometrien unterstützt, die aus historischen Bohrungen stammen. Das Grade Capping einzelner Assays wurde nicht auf die Au- und Ag-Assays angewendet, die die längengewichteten AuEq-Verbundwerkstoffe informieren. Verarbeitungserträge wurden bei der AuEq-Berechnung nicht berücksichtigt und werden zu 100% ausgewiesen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null reduziert.Das erste Phase-I-Bohrloch in der Hanging Wall (HW)-Zone (SK-19-139) durchschnitt ein breiteres als vorhergesagtes Intervall mit einem Gehalt von 9,91 g/t Au, 737 g/t Ag (19,73 g/t AuEq) über 17 m, das die ursprünglich geplante abgeleitete Mineralisierung erweitert hat. Dazu gehörte auch ein Teilintervall mit reichlich sichtbarem Gold und Elektrizität mit einem Gehalt von 171,50 g/t Au, 12.320 g/t Ag (335,77 g/t AuEq) über 0,83 m. Die HW-Zone liegt etwa 20 m stratigraphisch über dem Kontaktmundstein, der die 21B-Zonenablagerungen am Eskay Creek beherbergte. Die Edelmetallmineralisierung in dieser oberflächennahen HW-Zone ist am Eskay Creek ungewöhnlich, der normalerweise durch erhöhte Basismetalle (Cu-Pb-Zn) gekennzeichnet ist. Es wird angenommen, dass die HW-Zone einen reaktivierten synvulkanischen Fehler darstellt, der die andesitischen Deckgesteine der Eskay-Stratigraphie schneidet (siehe beigefügten stratigraphischen Abschnitt).Fortlaufende Bohrversuche der Lower Mudstone Unit haben erneut eine zusätzliche Mineralisierung unterhalb der 21A Zone durchschnitten. Bohrloch SK-19-068 durchschnitt ein breites Intervall im Lower Mudstone mit einer Mineralisierung von durchschnittlich 7,52 g/t Au, 11 g/t Ag (7,66 g/t AuEq) über 3,70 m einschließlich 17,05 g/t Au, 18 g/t Ag (17,29 g/t AuEq) über 1,00 m. Dieses Intervall tritt etwa 30 m nördlich des zuvor gemeldeten Bohrlochs SK-19-063 auf, das durchschnittlich 312,81 g/t Au, 95 g/t Ag (314,07 g/t AuEq) über 2,21 m betrug, einschließlich einer Einzelprobe mit einem beträchtlichen sichtbaren Goldgehalt von 1.380 g/t Au, 322 g/t Ag (1.384,29 g/t AuEq) über 0,50 m.Ein Teil der 21A Zone Infill Bohrlöcher wurde unterhalb der Ressourcen erweitert, um das Erkundungspotenzial dieses sekundären und weniger erforschten mineralisierten Mudstone Horizonts zu testen. Der Lower Mudstone liegt ca. 100 m stratigraphisch unterhalb des bekannteren Contact Mudstone, in dem sich die zuvor erschlossenen Eskay Creek-Lagerstätten befinden (siehe beigefügte Abschnitte).Der untere Sandstein ist regional ausgedehnt und weist eine durchschnittliche Dicke von 5 bis 15 m auf. Es liegt etwa 100 Meter unterhalb der Lagerstätten des Eskay Creek und wurde durch historische Bohrungen über 5.000 Meter entlang des Streichens verfolgt. Typisch für bimodale vulkanische Sequenzen, die vulkanische Hosted Massive Sulphide (VHMS)-Lagerstätten beherbergen, stellt der Sandstein eine Periode der Mineralisierung und Sedimentation Ruhe zwischen den darunter liegenden vulkanischen Gesteinen der Mount Dilworth Formation (~190 Ma) und der stratigraphisch jüngeren Eskay Creek Mine Stratigraphie in der Salmon River Formation (~175 Ma) dar. Der untere Sandstein ist im Wesentlichen analog (zeitgleich) zum Hauptkontakt-Sandstein, da er zu einem mineralisierten Zeitpunkt zwischen Perioden vulkanischer Aktivität auftritt. Die stratigraphische und mineralisierte Zyklizität innerhalb eines Vulkanhaufens ist ein gemeinsames Merkmal der VHMS-Lagerstätten, zu denen Eskay Creek gehört.Die Infill-Bohrungen der Phase I innerhalb der Zonen 21A und 21E bestätigen weiterhin die vorhergesagte abgeleitete Mineralisierung mit dem Ziel, das Vertrauen der Ressourcen in diesen Gebieten zu erhöhen. Drei Bohrlöcher, SK-19-106, SK-19-107 und SK-19-108, wurden gebohrt, um aggressiv eine Aufwärtserweiterung der Zone 21E zu testen. Eine signifikante Mineralisierung wurde nicht durchschnitten, aber die Löcher lieferten wichtige stratigraphische und strukturelle Informationen. Skeena Resources Ltd. ist ein junges kanadisches Bergbau-Explorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung potenzieller Edel- und Basismetallgrundstücke im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Exploration und Entwicklung der früher produzierenden Eskay Creek und Snip Minen. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Kupfer-Gold-Porphyr-Projekts GJ durchgeführt.Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Ltd.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49428/Skeena FINAL_DEPRcom.001.jpegWalter Coles Jr., Präsident & CEODie Explorationsaktivitäten am Eskay Creek Project werden vor Ort von den Exploration Managern des Unternehmens, Colin Russell, P.Geo. und Adrian Newton, P.Geo., durchgeführt. In Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, Paul Geddes, P.Geo. Vice President Exploration and Resource Development, ist die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung vorbereitet, validiert und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung seiner Explorationsaktivitäten bei seinen Explorationsprojekten strikt an die CIM Best Practices Guidelines.Nach Eingang vom Bohrer und Verarbeitung werden alle Bohrkernproben halbiert, etikettiert und verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend vor Ort sicher gelagert. Nummerierte Sicherheitsetiketten werden bei Laborsendungen für CoC-Anforderungen angebracht. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Proben der Qualitätskontrolle (QC) in den Probenstrom ein, einschließlich Rohlinge und Referenzmaterialien mit allen Probensendungen, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd. entworfen und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo., Vice President Exploration and Resource Development, betreut.Bohrkernproben werden zur Vorbereitung und Analyse an die analytische Einrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Anlage ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldassays akkreditiert, und alle Analysemethoden beinhalten Qualitätskontrollmaterialien bei festgelegten Frequenzen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg pulverisiert. Die Analyse für Gold erfolgt durch 50g Feuerprobe Fusion mit Atomabsorption (AAS) Finish mit einer unteren Grenze von 0,01 ppm und einer oberen Grenze von 100 ppm. Proben mit Gold-Assays von mehr als 100 ppm werden mit einer 50 g Feuer-Assay-Fusion mit gravimetrischem Finish neu analysiert. Die Analyse auf Silber erfolgt durch 50g Feuerprobenfusion mit gravimetrischem Finish mit einer unteren Grenze von 5ppm und einer oberen Grenze von 10.000ppm. Proben mit Silberproben von mehr als 10.000 ppm werden mit Hilfe einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode neu analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird ebenfalls mit einem 48-elementigen geochemischen Paket durch einen 4-Säure-Aufschluss analysiert, gefolgt von der Induktiv gekoppelten Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und der Induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) sowie für Quecksilber mit einem Aqua regia-Aufschluss mit Induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES). Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10% aus der Multielementanalyse werden mittels Leco-Ofen und Infrarotspektroskopie auf Gesamtschwefel umgerechnet.In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.ch - www.resource-capital.chWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf den derzeit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen, und es besteht keine Gewähr dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie "erwartet", "glaubt", "Ziele", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem über die Schätzung von Bodenschätzen und Reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, den Zeitpunkt und die Höhe zukünftiger Explorationen und Erschließungen, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die Leser sollten solche Aussagen nicht übermäßig wichtig nehmen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.Goldäquivalent (AuEq), berechnet nach der Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die angegebenen Kernlängen stellen 80-100% der tatsächlichen Breiten dar und werden durch genau definierte Mineralisierungsgeometrien unterstützt, die aus historischen Bohrungen stammen. Längengewichtete AuEq-Verbundwerkstoffe wurden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Das Grade Capping einzelner Assays wurde nicht auf die Au- und Ag-Assays angewendet, die die längengewichteten AuEq-Verbundwerkstoffe informieren. Verarbeitungserträge wurden bei der AuEq-Berechnung nicht berücksichtigt und werden zu 100% ausgewiesen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null reduziert. LMS - Niedrigerer Sandstein. NSA - Keine signifikanten Assays.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49428/Skeena FINAL_DEPRcom.001.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49428/Skeena FINAL_DEPRcom.003.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49428/Skeena FINAL_DEPRcom.004.png