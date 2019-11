TriStar Gold Inc.: Zusammenarbeit mit GoldSpot Discoveries bei Castelo de Sonhos

25. November 2019 - TriStar Gold Inc. (das Unternehmen oder TriStar) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit GoldSpot Discoveries Corp.. ein schriftliches Abkommen über die Nutzung seiner datengestützten wissenschaftlichen, künstlichen Intelligenz- (KI) und maschinellen Lernfähigkeiten abgeschlossen hat, um das Goldprojekt Castelo de Sonhos (CDS) von TriStar weiterzuentwickeln. Im Rahmen des Arbeitsprogramms, das im Wesentlichen aus zwei Teilen besteht, wird GoldSpot:1. Informationen in die geplante Vormachbarkeitsstudie von TriStar einbringen und2. aussichtsreiche Explorationsziele außerhalb der aktuellen Ressourcenbasis bei Castelo de Sonhos abgrenzen.President und CEO Herr Nick Appleyard sagt dazu: Wir freuen uns sehr, dieses Programm mit GoldSpot einzuleiten. Die Anwendung neuer Technologien durch GoldSpot sollte zu einer Beschleunigung und Straffung unserer Explorationsprogramm beitragen. GoldSpot wird einen wesentlichen Beitrag zu der geplanten Vormachbarkeitsstudie leisten, aber die Erschließung des möglichen Werts in den zum Großteil unerkundeten Teilen des CDS-Plateaus und der Umgebung macht den wirklichen Kern der Arbeiten aus.Weiters hat TriStar mit Canaccord Genuity Corp. eine Vereinbarung über eine vermittelte Privatplatzierung von Einheiten von TriStar (das Angebot) abgeschlossen. Gemäß den Befreiungen von den Prospektanforderungen der geltenden Wertpapiergesetze werden bis zu 10.000.000 Einheiten zum Preis von 0,20 Dollar pro Einheit unter Einsatz wirtschaftlich angemessener Anstrengungen angeboten, um einen Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 Dollar für das Unternehmens zu erwirtschaften. Der Konsortialführer hat die Option, das Platzierungsvolumen wie unten beschrieben zu erhöhen.Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von TriStar und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,30 Dollar pro Aktie.Canaccord wurde auch die Option gewährt, das Platzierungsvolumen des Angebots um weitere bis zu 2.000.000 Einheiten zu erhöhen, was einem zusätzlichen Bruttoerlös für das Unternehmen von bis zu 400.000 Dollar entspricht. Die Option kann jederzeit bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots vollständig oder teilweise ausgeübt werden. Für den Fall, dass der Konsortialführer die Option vollständig ausübt, beträgt der Gesamtbruttoerlös bis zu 2.400.000 Dollar.Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Exploration des Goldprojekts Castelo de Sonhos, für die Durchführung seines Arbeitsprogramms mit GoldSpot und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. .Der Abschluss des Angebots erfolgt voraussichtlich am oder in der Woche vom 12. Dezember 2019 und ist dem Eingang aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV, vorbehalten. Alle in Verbindung mit dem Angebot begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer ab dem Abschlussdatum des Angebots gebunden.Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung nicht registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser US-Registrierungsverpflichtung besteht.TriStar Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich vor allem auf Edelmetall-Konzessionsgebiete auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert, die Potenzial haben, sich zu bedeutenden Produktionsbetrieben zu entwickeln. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist derzeit das Konzessionsgebiet Castelo de Sonhos im brasilianischen Bundesstaat Pará. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel TSG bzw. am OTCQB-Markt unter dem Kürzel TSGZF gehandelt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.tristargold.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS DES UNTERNEHMENS:Nick AppleyardPresident und CEONick Appleyard, President & CEO480-794-1244info@tristargold.com 