Mysteriöser Käufer schließt große Optionswetten über 4.000-Dollar-Gold ab

Bei einem Preis von 4.000 Dollar oder weniger zum Juni 2021 wird der Call-Käufer 1,75 Millionen Dollar verlieren.

Zwischen 4.000,01 und 4.003,49 Dollar wird der Call-Käufer einen Teil, doch nicht die gesamte Wette verlieren.

Bei 4.003,50 Dollar wird der Call-Käufer die Gewinnschwelle erreichen.

Bei 4.000 Dollar erhält der Call-Käufer netto 48,25 Millionen Dollar (50 Millionen Dollar minus die anfängliche 1,75-Millionen-Wette).

Bei 5.000 Dollar erhält der Call-Käufer netto 498,25 Millionen Dollar (500 Millionen Dollar minus die anfängliche 1,75-Millionen-Wette).

Eine unbekannte Person oder Hedgefonds kaufte 5.000 Optionswetten, dass Gold bis zum Juni 2021 4.000 Dollar je Unze erreichen wird.Am Mittwoch stellte ein unbekannter Käufer eine 1,75-Millionen-Dollar-Optionswette an, dass sich Gold auf 4.000 Dollar verdreifachen würde:Der Goldoptionsmarkt hatte 1,75 Millionen Dollar im Blockhandel zu verzeichnen, als eine Wette angestellt wurde, dass sich das Edelmetall in mehr als einem Jahr verdreifachen soll, was den Rekordwert überstieg.Am Nachmittag wechselten in New York 5.000 Anteile einer Goldoption die Hände, die es dem Halter ermöglichen, das gelbe Edelmetall im Juni 2021 zu 4.000 Dollar je Unze zu erwerben. Die Wetten wurden zu 3,50 Dollar je Unze verkauft."Es ist wie eine 18-monatige Lebensversicherung; wie wird die Welt aussehen, wenn sich Gold bei 4.000 Dollar befindet," so Tai Wong, Leiter des Goldderivatehandels bei BMO Capital Markets in einer Email. "Man hofft auf eine schnelle, heftige Bewegung", meinte er und bezog sich damit auf die Person, die diese Call-Optionen gekauft hatte.Für den Käufer der Call-Optionen geht es nicht darum, dass Gold 4.000 Dollar erreicht, sondern dass Gold bis Juni 2021 die 4.000 Dollar erreicht.Natürlich müsste man die Optionen nicht bis dahin halten.Wenn Gold plötzlich um 1.000 Dollar ansteigen würde, dann könnte man die Optionen vielleicht für 15 Dollar oder mehr verkaufen und die Wette damit zumindest verdreifachen. Ansonsten werden diese Optionen recht schnell verfallen.Lassen Sie uns annehmen, dass die Optionen bis zum bitteren Ende gehalten werden.Ertragsübersicht:Am wahrscheinlichsten ist es jedoch, dass der Käufer 1,75 Millionen Dollar verlieren wird.© Michael ShedlockDer Artikel wurde am 28. November 2019 auf www.mishtalk.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.