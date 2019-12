Corporation Métaux Précieux embauche Red Cloud

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 3 décembre 2019 / Corporation Métaux Précieux du Québec (TSXV:CJC)(FSE:YXEP)(OTC:CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a retenu les services de Red Cloud Financial Services Inc. (« Red Cloud ») pour fournir certains services de conseil en matière de marchés financiers pour une durée initiale de six (6) mois à compter du 1er octobre 2019. La Société versera à Red Cloud une rémunération mensuelle de 10 000 $ par mois au titre de ces services et a également octroyé à Red Cloud 270 000 options d'achat d'actions (les « Options ») de la Société. Les options octroyées peuvent être exercées pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur au prix de 0,235 $ par action ordinaire et seront immédiatement acquises. Les options sont octroyées conformément à la politique 4.4 de la Bourse de croissance TSX et aux modalités et conditions du régime d'options sur actions de la Société. Le siège social de Red Cloud est situé à Toronto, en Ontario.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Goldcorp Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Jean-François Meilleur

Président

Téléphone : 514 951-2730

Courriel : jfmeilleur@qpmcorp.ca Normand Champigny

Chef de la direction

Téléphone : 514 979-4746

Courriel : nchampigny@qpmcorp.ca

