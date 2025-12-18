Newmont Corp. weiterhin in starker Bewegung
18.12.2025 | Christian Jubelt
Das amerikanische Minenunternehmen Newmont Corp. verbleibt im bullischen Grundton. Das grandiose Handelsjahr 2025 sollte auf beziehungsweise nahe oder gar über dem bisherigen Rekordstand von 102,13 USD enden. Die Trendstruktur ist nach der erfolgten Konsolidierung im Oktober-/Novemberverlauf als absolut intakt anzusehen, sodass die Voraussetzungen für das neue Jahr wohl kaum besser sein könnten. Schauen wir daher im nachfolgenden Fazit auf die weiteren Perspektiven.
Fazit:
Die Käufer signalisieren weiterhin Stärke, sodass eine weitere Performance anzunehmen ist. Grundsätzlich könnten mögliche Gewinnmitnahmen noch zu einem Test der frischen Unterstützung bei 93,58 USD führen, doch ein Muss ist dies nicht. Faktisch generieren neue Höchststände fortwährendes Potenzial, sodass über 102,13 USD das projetzierte Kursniveau von 112,33 USD anhand des Monats-Pivot-Punktes in greifbare Nähe rücken dürfte.
Überdies ergeben sich für Januar und einen neuen Pivot-Punkt weitere Ziele auf der Oberseite. Dabei erscheint eine Attacke auf die Marke von 120,00 USD nur eine Frage der Zeit zu sein. Demgegenüber wären stärkere Gewinnmitnahmen unter die Unterstützung von 93,58 USD ein erster Warnhinweis und doch auch noch vertretbar. Zumindest dürften sich die Verluste in weiterer Folge bis zur mittelfristigen Aufwärtstrendlinie seit Anfang Juni ausdehnen, was zu Kursen rund um 89,00 USD führen könnte.
Knapp darunter befindet sich auch schon der ansteigende gleitende 50-Tage-Durchschnitt (aktuell bei 88,41 USD), welcher zusätzliche Unterstützung bietet. Kritisch wäre daher ein nachhaltiges Abtauchen unter eben diesen Bereich von rund 88,00 bis 89,00 USD. Speziell Notierungen unterhalb von 86,37 USD könnten den Verkaufsdruck weiter anheizen, sodass Abgaben bis mindestens 80,00 USD je Anteilsschein eingeplant werden sollten. Zwar wären die Verluste bis zu diesem Niveau schon groß das übergeordnete Chartbild allerdings selbst dann noch nicht negativ umgekehrt.
Long Szenario:
Der Trend ist weiterhin sauber intakt und insofern versprechen sich weitere Rekorde. Diese bleiben bei einem Verweilen über 93,58 USD zeitnah möglich, sodass bei einem Sprung über das aktuelle Allzeithoch bei 102,13 USD mit weiteren Kurssteigerungen bis 112,33 USD kalkuliert werden darf.
Short Szenario:
Die Bären haben derzeit keinerlei Chance, und so bleibt es abzuwarten, ob größere Gewinnmitnahmen weitere Verkaufswellen nach sich ziehen. Generell wäre erst unterhalb von 86,37 USD mit einer tendenziellen Korrekturausdehnung zu rechnen. Zumindest würden sich in diesem Fall Anschlussverluste bis mindestens 80,00 USD eröffnen.
© Christian Jubelt
Finanzanalyst
www.TA4YOU.com
Offenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.
Quelle Chart: stock3
Fazit:
Die Käufer signalisieren weiterhin Stärke, sodass eine weitere Performance anzunehmen ist. Grundsätzlich könnten mögliche Gewinnmitnahmen noch zu einem Test der frischen Unterstützung bei 93,58 USD führen, doch ein Muss ist dies nicht. Faktisch generieren neue Höchststände fortwährendes Potenzial, sodass über 102,13 USD das projetzierte Kursniveau von 112,33 USD anhand des Monats-Pivot-Punktes in greifbare Nähe rücken dürfte.
Überdies ergeben sich für Januar und einen neuen Pivot-Punkt weitere Ziele auf der Oberseite. Dabei erscheint eine Attacke auf die Marke von 120,00 USD nur eine Frage der Zeit zu sein. Demgegenüber wären stärkere Gewinnmitnahmen unter die Unterstützung von 93,58 USD ein erster Warnhinweis und doch auch noch vertretbar. Zumindest dürften sich die Verluste in weiterer Folge bis zur mittelfristigen Aufwärtstrendlinie seit Anfang Juni ausdehnen, was zu Kursen rund um 89,00 USD führen könnte.
Knapp darunter befindet sich auch schon der ansteigende gleitende 50-Tage-Durchschnitt (aktuell bei 88,41 USD), welcher zusätzliche Unterstützung bietet. Kritisch wäre daher ein nachhaltiges Abtauchen unter eben diesen Bereich von rund 88,00 bis 89,00 USD. Speziell Notierungen unterhalb von 86,37 USD könnten den Verkaufsdruck weiter anheizen, sodass Abgaben bis mindestens 80,00 USD je Anteilsschein eingeplant werden sollten. Zwar wären die Verluste bis zu diesem Niveau schon groß das übergeordnete Chartbild allerdings selbst dann noch nicht negativ umgekehrt.
Quelle Chart: stock3
Long Szenario:
Der Trend ist weiterhin sauber intakt und insofern versprechen sich weitere Rekorde. Diese bleiben bei einem Verweilen über 93,58 USD zeitnah möglich, sodass bei einem Sprung über das aktuelle Allzeithoch bei 102,13 USD mit weiteren Kurssteigerungen bis 112,33 USD kalkuliert werden darf.
Short Szenario:
Die Bären haben derzeit keinerlei Chance, und so bleibt es abzuwarten, ob größere Gewinnmitnahmen weitere Verkaufswellen nach sich ziehen. Generell wäre erst unterhalb von 86,37 USD mit einer tendenziellen Korrekturausdehnung zu rechnen. Zumindest würden sich in diesem Fall Anschlussverluste bis mindestens 80,00 USD eröffnen.
© Christian Jubelt
Finanzanalyst
www.TA4YOU.com
Offenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.