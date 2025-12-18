Canada Nickel veröffentlicht erste Ressourcen von den Projekten Midlothian und Bannockburn

M&I Abgeleitet Explorations-ziel

Projekt Geophysikalisch Ressource Ressource Ni % Enthalten Ressource Ni % Enthalten Tonnage (Mt)

(Mt) (Bt)

Fußabdruck (km2) Datum/Ziel Nickel (Mt) Nickel (Mt)

Crawford 1,6 23. Oktober 2,56 0,24 6,03 1,69 0,22 3,73 -

Reid 3,9 Dez-24 0,59 0,24 1,43 0,99 0,23 2,24 0,9-2,1

Mann W 3,4 Jun-25 0,41 0,23 0,95 0,60 0,22 1,31 0,5-1,0

Mann CE 3,1 25. Juli 0,24 0,22 0,52 0,54 0,21 1,15 0,6-2,0

Deloro 0,4 24. Juli 0,08 0,25 0,20 0,36 0,25 0,89 -

Texmont 0,1 25. Juli 0,04 0,29 0,11 0,05 0,25 0,14 -

Bannockburn 0,4 Dez-25 0,06 0,28 0,18 0,13 0,27 0,34 0,06-0,35

Midlothian 1,7 Dez-25 - - - 0,59 0,28 1,68 0,43-0,98

GESAMT 15,0 3,98 0,24 9,42 4,95 0,23 11,48

Mineralressourcenschätzung Enthaltenes Metall

Klasse Tonnage Ni Co Fe Cr Pd Pt Ni Co Fe Cr Pd Pt

(Mt) (%) (%) (%) (%) (g/t) (g/t) (kt) (kt) (Mt) (kt) (koz) (koz)

Abgeleitet 595,3 0,28 0,011 4,72 0,18 0,003 0,004 1.684 64,4 28,1 1.057 56,3 69,9

Mineralressourcenschätzung Enthaltenes Metall

Klasse Tonnage Ni Co Fe Cr Pd Pt Ni Co Fe Cr Pd Pt

(Mt) (%) (%) (%) (%) (g/t) (g/t) (kt) (kt) (Mt) (kt) (koz) (koz)

Angegeben 63,2 0,28 0,009 3,79 0,11 0,006 0,006 179,7 5,9 2,4 67,3 12,1 12,2

Abgeleitet 129,0 0,27 0,010 4,51 0,15 0,006 0,006 342,9 12,6 5,8 0,15 24,2 25,8