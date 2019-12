Image Resources NL: Parallel verlaufendes Projekt entdeckt?

Image kam heute mit einer Meldung an den Markt, die es zu beachten gilt ( Link ).Der Mineralsandproduzent war zuletzt mit Bohrungen auf dem Boonanarring (Hauptprojekt, auf dem abgebaut wird) aktiv um potentielle Ausdehnungen des Vorkommens in den Norden, Süden und Westen zu testen. Ziel war ist es, das Minenleben weiter zu verlängern.Diese Bohrungen waren auch erfolgreich, doch was viel interessanter ist, dass man beim Test der Mineralisierungen im Westen auf ein parallel laufendes Gebiet gestoßen ist, dass sich über satte 40 Kilometer (!) erstreckt.Von diesem neuen Gebiet wurden bislang nur 20% der Bohrungen ausgewertet, doch die ersten Ergebnisse deuten auf eine Neuentdeckung hin. Image Resources plant nun für das kommende Jahr ein Bohrprogramm für über 13.000 Meter mit 528 Bohrungen auf dem Gebiet.Für 40% des Programms liegen bereits die Genehmigungen vor, für den Rest ist das Unternehmen in Verhandlungen mit drei verschiedenen Landbesitzern.Mit dem Programm wird Image die besten Zonen auf dem 40 Kilometer langen Trend testen.Rechts im Osten das bekannte Vorkommen, links im Westen der neu identifizierte Trend:Noch hat Image nur wenige Auswertungen von dem potentiellen neuen Fund erhalten, doch es befinden sich viele Bohrungen bereits im Labor. Sollte sich bestätigen, dass parallel zum bekannten Vorkommen, eine weitere Lagerstätte vorhanden ist, dann müsste dies gewaltige Auswirkungen auf das Minenleben der Firma haben.Die angekündigte neue Reserven- und Ressourcenschätzung inklusive der hochgradigen Kerne im "alten Gebiet" steht weiterhin bis Jahresende zur Veröffentlichung an. Eine exzellente Neuigkeit von Image. Die Aktie erscheint mir weiterhin viel zu günstig. Mein Minimum-Kursziel liegt bei 0,35 AUD.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.