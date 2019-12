Image Resources NL: Neue Reserven-Kalkulation

Mineralsand-Produzent Image Resources kam heute mit der angekündigten neuen Reserven-Schätzung an den Markt ( Link ).Wie zu erwarten war, konnte das Unternehmen die durchschnittlichen Gehalte in den Reserven deutlich steigern. So stieg der durchschnittliche Mineralsandgehalt von 7,20% auf 8,90% um 23,60% an. Der darin enthaltene Anteil an Zirkon stieg von 22,70% auf 27,50% nach oben (>20%).Was den Markt aber gestört hat war, dass das Gesamtvorkommen im Vergleich zur vorherigen Schätzung auf 10,7 Millionen Tonnen gefallen ist. Dies kam unter anderem dadurch zustande, dass das Unternehmen Vorkommen mit geringeren Gehalten nicht in die Kalkulation eingebaut hat (4,8 Mio. Tonnen), sowie den Abbau seit der ersten Schätzung (2,7 Mio. Tonnen).Insgesamt betrachtet wird Image aber in den nächsten drei Kalenderjahren (2020, 2021 und 2022) 830.000 Tonnen produzieren, anstatt der bisher angesetzten 740.000 Tonnen und dies zu deutlich höheren Durchschnittgehalten, als es die damalige Machbarkeitsstudie vorausgesehen hat. Eine neue Produktionsprognose mit allen finanziellen Daten soll im Januar veröffentlicht werden.Die Gehalte konnten deutlich gesteigert werden, doch der Markt und auch ich haben auch mit einem höheren Gesamtverkommen gerechnet. Doch man hat die Zonen mit niedrigeren Gehalten herausgenommen. Genaue Eckdaten zu dem voraussichtlichen EBITDA pro Jahr werden wir dann im Januar sehen.Die Aktie gab heute 9% nach. Ich halte die Position.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.