Image Resources NL: Prognose erfüllt und Ausblick für 2020

Unser Mineralsandproduzent Image Resources kam nach dem Ressourcen-Update Ende des Jahres zurück. Für mich eine überzogene Reaktion, da die Qualität der Ressource mit der neuen Kalkulation deutlich verbessert werden konnte.Heute kam das Management mit einem Update zum abgelaufenen Kalenderjahr und dem Ausblick für 2020 und 2021 an den Markt ( Link ). In 2019 konnte Image Resources 270.000 Tonnen produzieren und somit die zweimal erhöhte Prognose von 260.000 - 280.000 Tonnen erfüllen. Auch die Verkäufe lagen mit 237.500 Tonnen im Rahmen der erhöhten Prognosen von 230.000 - 250.000 Tonnen.Für 2020 wurde die Prognose erneut erhöht. Statt 280.000 - 300.000 Tonnen sollen nun 300.000 bis 330.000 Tonnen produziert werden:Mit einer Produktion auf gleichem Niveau rechnet man auch für das Kalenderjahr 2021. Zudem hatte Image Ende des Jahres eine Cash-Position von 50 Millionen AUD und nur noch 56 Millionen AUD an Krediten. Die Netto-Verschuldung lag also per Ende Dezember nur noch bei 6 Millionen AUD. Somit ist die Firma nur noch Wochen davon entfernt, netto betrachtet frei von Schulden zu sein.In der heutigen Pressemeldung wurde noch keine Prognose für das voraussichtliche EBITDA in 2020 angegeben. Auf Basis der alten Prognose hat das Management für 2020 ein EBITDA von 90 bis 100 Millionen AUD erwartet:Somit können wir sicherlich davon ausgehen, dass Image in 2020 um 100 Millionen AUD EBITDA erwirtschaften wird und dies aus einer starken finanziellen Situation heraus. Die Schuldenrückzahlung wird vermutlich beschleunigt, dies wurde Mitte November bereits angedeutet.Die Firma kostet aktuell 230 Millionen AUD an der Börse und ist netto betrachtet so gut wie schuldenfrei. Voraussichtlich wird IMAGE im laufenden Jahr 100 Millionen EBITDA erreichen und in 2021 vermutlich nochmals einen Betrag in gleicher Höhe. Die Aktie bleibt für mich daher weiterhin viel zu günstig und ein klarer Kauf mit einem fairen Wert von deutlich über 0,30 AUD.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.