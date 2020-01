Abkühlende Konsolidierungsphase könnte für Gold notwendig sein

Auf den ersten Blick scheint es, als würde sich Gold aus einer bullischen Flagge bewegen, doch es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die wir betrachten werden, die andeuten, dass eine kurzfristige Bewegung nicht sonderlich weit kommen wird, bevor sie sich umkehrt und Gold erneut zurückgeht. Zudem ist eine längere Konsolidierungszeitspanne und vielleicht Gegenbewegung notwendig, bevor es deutlichen Fortschritt machen kann.Auf dem 6-Monatschart können wir sehen, wie Gold sich aufgrund der Irankrise und nach der Ermordung des iranischen Generals in einen Bereich starken Widerstandes befand. Doch nach Bildung einiger bearisch aussehender Kerzen mit langen Aufwärtsschatten, zog sich Gold in eine bullische Flagge zurück.Der 10-Jahreschart macht klar, warum Gold kurz- bis mittelfristig anfällig für einen Rückzug ist, da es tief ins "Feindessgebiet" eingedrungen ist - das breite Band schweren Widerstands, das sich den Hochs von 2011 annähert, wobei ein Bereich besonders starken Widerstandes am aktuellen Punkt besteht. Es wäre gesünder und würde die Chancen eines Breakouts auf neue Hochs erhöhen, wenn sich Gold nun eine Zeit lang in eine Handelsspanne zurückziehen würde, um das zu moderieren, was wie exzessiver Optimismus erscheint.