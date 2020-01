Goldpreiszunahmen 2019 waren frustrierend für Junior-Investoren

Während 2019 genügend Goldpreiszunahmen verschaffte und die großen Goldproduzenten das Jahr über beschäftigt waren, so hatten Junior-Investoren bei der Jagd nach Profit wenig zu lachen, so David Erfle von JuniorMinerJunkie laut Investing News "Es war ein sehr positives Jahr für den Goldpreis, doch ich glaube, dass es bei den Junior-Investoren mehr Frustration gab. Denn der Großteil der Junior-Produzenten reagierte nicht so vorteilhaft auf den Breakout des Goldpreises aus seiner 6-Jahresbasis, wie die meisten es sich gewünscht hätten", so Erfle während der Vancouver Resource Investment Conference.Zudem gab er auch seine Meinung darüber ab, wie die kommende US-Präsidentschaftswahl die Märkte beeinflussen könnte und vor allem die Art und Weise, wie Junior-Investoren operieren. Als Schlüsselfaktor hob er hervor, dass der Aktienmarkt von seinen Rekordhochs korrigiert."Abhängig davon, wie sich die Korrektur entwickelt - ob es eine panikartige Korrektur wird - werden sich die Goldaktien darin verheddern. Doch wird es nur eine natürliche, langsamere Korrektur, dann könnten die Goldaktien davon profitieren. Denn dann würde das Kapital für sichere Häfen wieder in die Goldaktien fließen."© Redaktion GoldSeiten.de