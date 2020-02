International Tower Hill Mines mit der Ruhe vor dem Sturm

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. kennzeichnet sich seit nunmehr bereits Monaten durch die Seitwärtstendenz oberhalb von 0,50 USD. Beginnend im September 2019 und der damaligen Schwäche mitsamt Touch in Richtung von 0,50 USD ist nicht wirklich viel passiert und doch sollte man diesen Wert im Auge behalten. Denn tendenziell lockt das Setup unter interessanten Chance-Risiko-Verhältnissen (CRV). Über 0,50 USD besteht nämlich jederzeit die Möglichkeit eines schnellen Impulses bis zum Widerstand bei 0,70 USD.Demgegenüber wäre bei Kursen unterhalb von 0,45 USD Vorsicht angesagt. Denn darunter müsste man durchaus mit Folgeverlusten bis 0,40 USD und dem folgend bis zur Unterstützung bei 0,30 USD rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.