Image Resources NL: Super News werden ignoriert!

Image kam heute erneut mit sehr guten Neuigkeiten an den Markt: Link Das Unternehmen berichtet, dass es im Monat Dezember 2019 eine Rekordproduktion von 31.400 Tonnen erreicht hat und im Januar diesen Rekord nochmals schlagen konnte und 35.300 Tonnen produziert hat:Die Verkäufe liefen im Januar wie geplant und bislang sei die einzige Auswirkung des Corona-Virus, dass die Lieferung, die für Februar geplant war, auf März verschoben wurde.Das Management verhandelt derzeit über höhere Abnahmemengen, um der höheren Produktion in 2020 gerecht zu werden und zieht auch Abnehmer außerhalb Chinas in Betracht. Anfang Februar hat Image die zweite Kreditrate (7,9 Millionen USD) bezahlt und somit die Schulden auf 32,9 Millionen USD reduziert.Gemäß dem aktuellen Tilgungsplan wäre Image Resources im Mai 2021 schuldenfrei, doch man versucht die Tilgung zu beschleunigen. Sobald man schuldenfrei ist, wäre die Firma in einer Position um Dividenden zu bezahlen, so das Management heute:Erneut sehr gute Neuigkeiten von Image. Die Produktion auf dem Block B läuft sehr gut und die höheren Gehalte sorgen für eine steigende Produktion.Die Schuldenrückzahlung läuft planmäßig, soll aber beschleunigt werden, soweit sich die Kreditgeber drauf einlassen.Dann wäre Image sogar in der Lage Dividenden zu bezahlen und das in so kurzer Zeit nach Eröffnung der Mine.Die Analysten des Brokers EUROZ haben die Aktie nach den Quartalszahlen auf BUY mit Kursziel 0,32 AUD bestätigt:Die Aktie bleibt für mich deutlich unterbewertet. EUROZ rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem EBITDA von 95 Millionen AUD, soweit die Margen stabil gehalten werden können. Die Firma kostet aktuell aber nur 210 Millionen AUD.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).