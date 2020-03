Goldpreis fällt unter 1.500 $

Der abgebildete Monatschart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Anfang 2012 bei einem letzten Kurs von 1.516,7 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Monat dar.Der Goldpreis hat in der dritten Märzwoche weiter nachgegeben und hat unter der psychologisch wichtigen Marke von 1.500 $ geschlossen. Im Wochenchart (nicht abgebildet) sehen wir eine negative Trendkerze mit hoher Volatilität. Der Goldpreis ist nun auf ein neues Jahrestief gefallen und pendelt um die 200 Tage Linie.Das aktuelle Jahreshoch liegt nicht weit von der großen 78,6% Fibonacci Korrektur entfernt, welche sich bei 1.688,3 befindet. Dieses Fibonacci Korrekturniveau ergibt sich aus der Abwärtsbewegung vom Allzeithoch bei 1.923,7 bis zum Tief des Jahres 2016 bei 1.045,4, wie man auch im Monatschart sehen kann. Die 78,6% Fibonacci Korrektur scheint sich nun als langfristig starker Widerstand zu erweisen.Aus Sicht des Monatcharts liegt ausgehend vom Tief des Jahres 2018 bei 1.167,1 $ ein etablierter Aufwärtstrend vor mit einem positiven Chartbild. Die Wahrscheinlichkeit für längerfristig weiter steigende Kurse am Goldmarkt beträgt somit etwa 60%. Der Aufwärtstrend wird durch den aktuellen Kursrückgang der letzten zwei Wochen korrigiert und unterbrochen.Es bleibt nun abzuwarten, ob die psychologisch wichtige 1.500 $ Marke und die 200 Tage Linie einen weiter fallenden Goldpreis aufhalten können.Das noch positive Chartbild würde erst dann auf neutral bzw. negativ drehen, wenn das Novembertief bei 1.446,2 $ unterschritten wird.© Karsten Kagels