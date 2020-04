Goldpreis erreicht höchstes Kursniveau seit November 2012

Goldpreis im langfristigen Aufwärtstrend

Der abgebildete Monatschart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Anfang 2012 bei einem letzten Kurs von 1.698,8 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Monat dar.Der Goldpreis hat in der dritten Aprilwoche den langfristigen Aufwärtstrend fortgesetzt und ein neues Jahreshoch bei 1.788,8 erreicht. Dabei wurde fast das Hoch des Jahres 2012 bei 1.798,1 erreicht. Allerdings konnten die anfänglichen Kursgewinne im Wochenverlauf nicht gehalten werden, so dass sich im Wochenchart (nicht abgebildet) ein sogenanntes "Gravestone Doji" gebildet hat. Diese negative Kerzenformation könnte auf einen kurzfristig weiter nachgebenden Goldpreis hinweisen.Aus Sicht des Monatcharts liegt ausgehend vom Tief des Jahres 2018 bei 1.167,1 $ ein etablierter Aufwärtstrend vor mit einem positiven Chartbild. Die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse am Goldmarkt beträgt somit etwa 60%.Das nächste größere Kursziel ist das Hoch des Jahres des Jahres 2012 bei 1.798,1 $.Das positive Chartbild würde erst dann auf neutral bzw. negativ drehen, wenn das Märztief bei 1.450,9 $ unterschritten wird.© Karsten Kagels