Int. Tower mit neuer Unterstützung

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. kippte zum Ausklang des Februars doch wieder deutlich unter die Unterstützung bei 0,50 USD und somit zerschlugen sich jegliche Stabilisierungstendenzen. Im Rahmen der erfolgten Kursschwäche kippten bis auf ein Niveau von 0,33 USD zurück, bevor abermals im Bereich der frisch etablierten Unterstützung von rund 0,36 USD wieder Kaufkraft zu vernehmen war. Oberhalb dessen bleibt eine kurzfristige Erholungsfortsetzung bis 0,50 USD gegeben. Obgleich die Perspektive generell erst über 0,50 bzw. 0,70 USD klar bullische Tendenzen aufweisen würde.Unterhalb von 0,50 USD sollte man nunmehr das Unterstützungslevel bei 0,36 USD im Auge behalten. Kurse darunter würden mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Verluste bis 0,33 bzw. 0,30 USD in Aussicht stellen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.