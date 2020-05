Image Resources NL: Rekord-Produktion im 1. Quartal

Der Mineralssand-Produzent Image Resources kam gestern mit dem Quartalsbericht heraus: Link Das Unternehmen konnte im 1. Quartal eine Rekord-Produktion von 83.900 Tonnen erreichen, 22% mehr als im Vorquartal. Die Verkäufe lagen bei nur 44.800 Tonnen, da sich wie angekündigt eine Schiffsladung vom März in den April verschoben hat. Die Verkaufspreise lagen stabil bei 659 AUD je Tonne für den Produktmix!Die Produktionskosten konnten massiv gesenkt werden. Die C1-Cash-Kosten lagen bei 229 AUD (-21%) und die AISC bei 264 AUD (-28%).Durch die verzögerte Lieferung lagen die Kosten pro verkaufter Tonne natürlich höher, wobei diese Kosten durch die verschobene Lieferung verzerrt wurden.Die Zahlen sind verzerrt, da die Schiffe nicht wie üblich den Hafen verlassen konnten. Die eigentliche März-Lieferung (24.300 Tonnen) wurde im April verschifft und hat einen Verkaufswert von rund 16 Millionen AUD, wenn ich die Verkaufspreise vom März-Quartal annehme.IMAGE hat im Quartal somit "nur" 5,2 Millionen AUD operativen Cash-Flow erzielt, der natürlich unter Einbeziehung der o.a. Lieferung deutlich höher gelegen hätte. Die Schulden wurden weiter reduziert und liegen nun bei 53,3 Millionen AUD. Der Cash-Bestand Ende März lag bei 41,2 Millionen AUD. Desweiteren wurden über 15.000 Meter gebohrt und es wurden bereits erste gute Resultate gemeldet. Absolut überzeugende Quartalszahlen und ich erneuere hiermit meine Kaufempfehlung für die Aktie!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.