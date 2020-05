Goldpreis konsolidiert im Bereich von 1.700 $

Goldpreis im Aufwärtstrend

Trend des Wochencharts: AufwärtsDer abgebildete Wochenchart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit September 2019 bei einem letzten Kurs von 1.700,9 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für eine Woche dar.Der Goldpreis hat in der letzten Aprilwoche wieder etwas nachgebende Kurse gezeigt, konnte sich aber zum Wochenschluss knapp über 1.700 $ halten. Im Wochenchart hat sich eine negative Korrekturkerze entwickelt. Insgesamt gesehen konsolidiert der Goldpreis jetzt seit vier Wochen, was sich in einer Seitwärtsbewegung um die 1.700 $ Marke zeigt.Aus Sicht des Wochencharts liegt ein stabiler Aufwärtstrend vor mit einem insgesamt positiven Chartbild. Die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse am Goldmarkt beträgt somit etwa 60%.Das nächste größere Kursziel ist das Hoch des Jahres des Jahres 2012 bei 1.798,1 $. Auch ein weiterführender Kursanstieg bis zum historischen Hoch bei 1.923,7 $ wird immer wahrscheinlicher.Der positive Wochenchart würde erst dann auf neutral drehen, wenn das Vorwochentief bei 1.666,2 $ unterschritten wird.© Karsten Kagels