Goldsource Mines: Erweiterung des Prospektionsgebiets Friendly in Eagle Mountain

BohrlochVon Bis GebohrAu

-Nr. (m) (m) ter (g/t

Absch)

(1) nitt (3)

(m)

(2)

EME19-0259,5 61,0 1,5 1,08

1



EME19-02109,5111,01,5 0,61

3



121,5148,527,0 1,72

211,5231,019,5 0,62

einschli225,0231,06,0 1,32

eßlich



252,0256,54,5 0,98

EME19-0213,0 25,0 12,0 0,50

4



einschli22,0 25,0 3,0 1,10

eßlich



112,5115,53,0 3,34

EME19-0297,5 99,0 1,5 0,94

5



144,0145,51,5 1,60

159,0232,573,5 0,50

einschli159,0180,021,0 0,69

eßlich



und 207,0231,024,0 0,89

einschli207,0216,09,0 1,73

eßlich



und 225,0231,06,0 0,85

EME19-02259,5261,01,5 0,54

6



EMD20-0946,5 51,0 4,5 0,78

9



EMD20-101,5 3,0 1,5 0,82

0



9,0 10,5 1,5 0,72

25,5 28,5 3,0 2,46

EMD20-106,0 7,5 1,5 1,01

1



EMD20-1042,0 52,5 10,5 0,87

8



150,0151,51,5 0,69

Bohrloch-/SchürVon Bis GebohrterAu Unterneh

fgraben-Nr. (m) (m) Abschnit (g/tmen

t )

(m) (2)

(1)

EM016 73,5 81,2 7,7 1,01 GSR

EMD08-20 37,3 39,3 2,0 1,30 IAMGOLD

208,3219,010,7 1,95

242,3247,85,5 1,60

EMD08-22 17,0 34,0 17,0 0,50 IAMGOLD

EMD08-22A 1,0 33,8 32,8 0,60 IAMGOLD

EMD09-38 11,9 14,0 2,1 0,80 IAMGOLD

111,5117,05,5 0,50

127,6131,23,6 0,70

149,3155,56,2 0,80

191,5193,11,6 4,48

292,0309,017,0 0,80

292,0298,06,0 1,80

EMD09-039 56,5 59,5 3,0 1,67 IAMGOLD

65,5 66,8 1,3 0,80

106,0107,01,0 1,76

EMD18-003 7,9 12,4 4,5 0,58 Goldsour

ce

(3)

31,9 34,9 3,0 1,43 Goldsour

ce



EMD18-005 0,6 3,4 2,8 1,38 Goldsour

ce



12,4 15,4 3,0 0,70

EMD18-006 4,9 6,4 1,5 1,15 Goldsour

ce



10,9 12,4 1,5 0,60

EMD18-007 37,9 39,4 1,5 0,91 Goldsour

ce



EMD18-008 30,4 36,4 6,0 0,50 Goldsour

ce



EMD18-009 13,9 15,4 1,5 0,54 Goldsour

ce



EMD18-010 18,4 19,9 1,5 0,91 Goldsour

ce



EMD18-011 0,0 19,9 19,9 0,67 Goldsour

ce

(3)

einschließlich 13,9 19,9 6,0 1,50

TRFR18-001 (Gra0,0 12,0 12,0 1,15 Goldsour

ben ce

)

- 27,0 Meter mit einem Gehalt von 1,72 g/t Au- 73,5 Meter mit einem Gehalt von 0,50 g/t AuVANCOUVER, 20. Mai 2020 - Goldsource Mines Inc. (Goldsource oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass weitere Bohrergebnisse aus dem Prospektionsgebiet Friendly (Friendly) vorliegen, das sich unmittelbar nördlich vom Goldprojekt Eagle Mountain (Eagle Mountain) in Guyana, Südamerika, befindet. Die heute gemeldeten Ergebnisse betreffen 10 Kernbohrlöcher über 2.065 Meter. Zusammen mit den früheren Bohrungen durch Goldsource und den historischen Bohrungen mit insgesamt 17 Kernbohrlöchern (1.670 Meter) im Prospektionsgebiet Friendly lässt dies auf das Potenzial für einen anfänglichen Streichen von 250 Metern Länge und 500 Metern Breite schließen und umfasst zahlreiche nahezu vertikale und parallele Goldmineralisierungsstrukturen in engen Abständen. Das Prospektionsgebiet bleibt in Streichrichtung und in der Tiefe offen und scheint mit dem Gebiet Bottle Bank, 500 Meter südlich, verbunden, das zu Eagle Mountain gehört (siehe beigefügte Zahlen).Yannis Tsitos, der President, nahm dazu wie folgt Stellung: Die Erweiterung des Prospektionsgebiets Friendly ist auf den Fokus des Managements zurückzuführen, neue Ressourcenziele in der Nähe von Eagle Mountain zu identifizieren, und zwar durch Zusammenführung früherer Bohrergebnisse und neuer geophysikalischen Untersuchungen. Friendly ist günstig in der Nähe von Eagle Mountain gelegen und stellt eine weitere potenzielle Quelle sowohl für Saprolit als auch mineralisiertes hartes Gesteinsmaterial dar. Die jüngsten Entdeckungen und Erweiterungen der Goldmineralisierung sind entscheidend dafür, dass wir unser Ressourcenziel von 1,3 bis 1,6 Millionen Unzen Gold erreichen. Nach der jüngsten Entdeckung der hochgradigen, in Nord-Süd-Richtung streichenden, 2 Kilometer langen goldhaltigen Strukturzone Salbora-Toucan-Powis wurde mit den Bohrungen in Friendly zunächst unsere Interpretation einer zweiten subparallelen Strukturzone geprüft. Für Friendly sind nach der Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen weitere Bohrungen geplant, die sich auf die flachere, oberflächennahe Saprolit-Mineralisierung konzentrieren werden.Die wichtigsten Ergebnisse dieser Pressemitteilung beziehen sich auf Bohrloch EME19-023, in dem 27,0 Meter mit einem Gehalt von 1,72 Gramm Gold (oder Au) pro Tonne (g/t) durchteuft wurden, und Bohrloch EME19-025, in dem 73,5 Meter mit einem Gehalt von 0,50 g/t Gold durchteuft wurden. Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Ergebnisse (nicht reduziert, unverwässert):Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet.(1) EMD definiert intern gebohrte Diamantkernbohrlöcher.EME definiert Diamantkernbohrlöcher, die von Bohrauftragnehmern gebohrt wurden.(2) Die wahren Mächtigkeiten liegen zwischen 70 und 90 % der gebohrten Mächtigkeiten.(3) Mindesterzgehalt von 0,3 g/t Au.Die gesamte Probenaufbereitung und alle geochemischen Analysen wurden von Actlabs Guyana Inc. in Georgetown, Guyana, durchgeführt. In EME19-022 wurde die Mineralisierung unterhalb des vom Unternehmen angesetzten Mindesterzgehalts von 0,3 g/t Au durchteuft. Die Bohrlöcher EMD20-102 bis 107 wurden im Prospektionsgebiet Toucan gebohrt. Die Bohrlöcher EMD20-102 bis 105 wurden bereits am 14. April 2020 gemeldet.Geologisch betrachtet ist das Prospektionsgebiet Friendly von brekzischen und silifizierten Strukturen innerhalb mafischer vulkanischer und granitoider Verbände beherrscht. Die Goldmineralisierung befindet sich in subvertikalen parallelen, silifizierten Zonen mit chlorit- und pyritgefüllten Brekzien. Die vorläufige geologische und geophysikalische Interpretation legt nahe, dass Friendly entlang eines Nord-Süd-Korridors liegt, der 0,5 Kilometer südlich durch Bottle Bank verläuft, ein Goldmineralisierungsgebiet am westlichen Rand des 2014 festgelegten Ressourcenumfangs von Eagle Mountain (siehe beigefügte Zahlen). Die geophysikalischen Untersuchungen deuten auf semi-kontinuierliche Sulfid-Anomalien über große Teile dieses 1,2 Kilometer langen Nord-Süd-Korridors hin. Die Brekzienstrukturen und die Silifizierung mit blasigem Pyrit, der goldhaltig ist, sind Merkmale, die sowohl auf Salbora wie auch auf Toucan zutreffen.- Im Jahr 1997 bohrte Golden Star Resources (GSR) ein Bohrloch im Prospektionsgebiet Friendly. Ein Teil des Kerns liegt noch vor und wurde 2008 von IAMGOLD Corporation erneut untersucht.- IAMGOLD bohrte zwischen 2008 und 2009 fünf Bohrlöcher infolge einer Anomalie der Aufladbarkeit, die bei einer geophysikalischen Bodenuntersuchung von 2007 und 2008 festgestellt wurde.- Goldsource führte 2018 im Rahmen des Saprolit-Expansionsprogramms 11 flache Diamantbohrlöcher aus.Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Ergebnisse (ungeschnitten, unverwässert) der vorgenannten Arbeiten in Friendly. Das Unternehmen behandelt die historischen Schätzwerte der mineralisierten Bohrabschnitte und anderer Probenabschnitte von GSR oder IAMGOLD nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven, hat diese nicht überprüft und stützt sich nicht auf diese. Das Unternehmen plant derzeit nicht, Arbeiten zur Überprüfung der historischen Schätzungen durchzuführen, sondern setzt diese lediglich zur Planung seiner Erkundungsbohrarbeiten ein.Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet.(1) Die wahren Mächtigkeiten variieren je nach Neigung des Abschnitts.(2) Mindesterzgehalt von 0,3 g/t Au.(3) Bohrlöcher EMD18-003 bis EMD18-011 von Goldsource; die Ergebnisse wurden am 24. Mai 2018 gemeldet.Bei den historischen Arbeiten konzentrierten sich frühere Unternehmen auf die Lagerstätte Eagle Mountain, da diese oberflächennah Potenzial für in großen Mengen abbaubare Mineralien mit kleineren höhergradigen Zielgebieten wie Friendly aufweist, die weniger prioritär sind. Die jüngsten Entdeckungen in Salbora, Powis, Toucan und nun in Friendly besitzen das Potenzial, den Ressourcenbestand im Projekt Eagle Mountain erheblich zu erweitern. Insbesondere können diese Neuentdeckungen potenziell die Saprolitressourcen erweitern und den Gesamt-Erzgehalt der Ressource erhöhen; beides würde die potenzielle Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessern.Sobald die COVID-19-Beschränkungen in Guyana aufgehoben sind, plant das Unternehmen die Durchführung von drei (3) Bohrungen zur weiteren Expansion und von Infill-Bohrlöchern über 5.000 - 7.500 Meter in Eagle Mountain, einschließlich der Erweiterungen von Salbora, Powis, Toucan, Friendly und der Goldlagerstätte Eagle Mountain. Ziel ist die Erstellung einer aktualisierten Ressourcenschätzung für das Projekt Eagle Mountain nach Abschluss der nächsten Bohrrunde und der Interpretation der Ergebnisse im Laufe von 2020; dabei soll die Ressource die Basis für eine potenzielle Vormachbarkeitsstudie für Eagle Mountain im Jahr 2021 bilden.Der qualifizierte Sachverständige im Sinne des National Instrument 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte für diese Pressemitteilung ist N. Eric Fier, CPG, P.Eng, Executive Chairman und Chief Operating Officer von Goldsource, der den Inhalt geprüft und genehmigt hat. Goldsource Mines Inc. (www.goldsourcemines.com) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das aggressiv an der Entwicklung seines zu 100% im Eigenbesitz befindlichen Eagle Mountain Saprolit- und Hartgestein-Goldprojekts in Guyana, Südamerika arbeitet. Von 2016 bis 2017 führte das Unternehmen im Rahmen einer Garvitations-Pilotanlage Tests der reinen Gravitations-Goldproduktion sowie der Trocken- und Nass-Tagebautechnik durch. Goldsource konzentriert sich nun auf die Erweiterung der Goldressourcen und die Erstellung von Folgestudien zur Entscheidungsfindung über eine groß angelegte Goldproduktion in Eagle Mountain. Goldsource wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das sowohl bei der Exploration und Entdeckung als auch bei der Projekterrichtung Erfolge vorweisen kann.Ioannis (Yannis) TsitosPresident Goldsource Mines Inc.Goldsource Mines Inc.Ansprechpartner: Yannis Tsitos, PresidentFred Cooper, Investor RelationsTel: +1 (604) 694-1760Fax: +1 (604) 357-1313gebührenfreie Tel: 1-866-691-1760 (Kanada & USA)E-Mail: info@goldsourcemines.comWebsite: www.goldsourcemines.com570 Granville Street, Suite 501Vancouver, British Columbia V6C 3P1Vorsorglicher Hinweis und Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen betreffen die strategischen Pläne von Goldsource, den Zeitplan und die Erwartungen hinsichtlich der Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens bei Eagle Mountain, einschließlich dem Gebiet um Salbora, sowie Informationen über Bereiche mit hochgradiger Mineralisierung, die sich anhand der Ergebnisse aus den Probenahmen und Bohrungen ableiten lassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen könnten. Annahmen wurden unter anderem in folgenden Bereichen getroffen: allgemeine Situation in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten; Genauigkeit von Analyseergebnissen und Verfügbarkeit von Bergbaugeräten und -maschinen; Verfügbarkeit von Fachkräften; Zeitpunkt und Umfang von Investitionen; Leistung der verfügbaren Laboreinrichtungen und anderer erforderlicher Dienste; sowie zukünftige Betriebskosten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund diverser Risikofaktoren unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: der Zeitpunkt und Inhalt von Arbeitsprogrammen; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten und die Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete; die Auswertung der Bohrergebnisse und sonstigen geologischen Daten; die Unsicherheiten im Hinblick auf Ressourcenschätzungen; der Erhalt, die Instandhaltung und Sicherheit von Genehmigungen und Eigentumsrechten an Mineralkonzessionsgebieten; ökologische und andere regulatorische Risiken; Überschreitungen der Projektkosten oder unerwartete Kosten und Ausgaben; die Verfügbarkeit von Finanzmittel; sowie die allgemeine Marktlage bzw. Branchensituation. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, könnten sich möglicherweise als ungenau herausstellen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig gehalten werden. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt gelten, ab dem sie getätigt werden. Das Unternehmen ist außerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, wenn sich die Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten.Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51963/GXS NR 2020-05-20 - Friendly Drilling Results FINAL_DEPRcom.001.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51963/GXS NR 2020-05-20 - Friendly Drilling Results FINAL_DEPRcom.002.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51963/GXS NR 2020-05-20 - Friendly Drilling Results FINAL_DEPRcom.003.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51963/GXS NR 2020-05-20 - Friendly Drilling Results FINAL_DEPRcom.004.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51963/GXS NR 2020-05-20 - Friendly Drilling Results FINAL_DEPRcom.005.jpeg