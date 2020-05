Goldpreis konsolidiert weiter oberhalb von 1.700 $

Goldpreis konsolidiert oberhalb von 1.700 $

Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Februar 2020 bei einem letzten Kurs von 1.735,5 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.Der Goldpreis konnte in der dritten Maiwoche seinen vorangegangenen Kursanstieg nicht weiter fortsetzen, sondern zeigte sich im Wochenverlauf etwas schwächer. Der Aufwärtstrend im Tageschart ist wieder unterbrochen und wir blicken nun auf eine große Konsolidierung bzw. Trading Range, die in der zweiten Aprilwoche begonnen hat.Aus Sicht des Tageschart liegt eine neutrale Trading Range vor. Die Wahrscheinlichkeit überwiegt, dass sich die Trendlosigkeit der letzten Wochen weiter fortsetzen wird.Das nächste größere Kursziel bleibt aber das Jahreshoch bei 1.788,8 $ und dann das Hoch des Jahres des Jahres 2012 bei 1.798,8 $. Auch ein weiterführender Kursanstieg bis zum historischen Hoch bei 1.923,7 $ ist immer noch wahrscheinlich.Der positive Wochenchart (nicht abgebildet) würde erst dann auf neutral drehen, wenn der Unterstützungsbereich bei 1691,7 $ unterschritten wird.© Karsten Kagels