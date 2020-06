Aztec Minerals Corp. legt seinen Fokus im Jahr 2020 auf Bohrungen in der Silberregion Tombstone

Vancouver, 4. Juni 2020 - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) richtet sein Hauptaugenmerk, ganz im Einklang mit seiner neuen Unternehmensstrategie, in diesem Jahr auf Bohrungen in der berühmten Silber-Gold-Zink-Blei-Kupfer-Region Tombstone im Südosten des US-Bundesstaates Arizona. Aztec hält eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 75 % am Konzessionsgebiet Tombstone, das viele der ursprünglichen patentierten Bergbau-Claims der Region beherbergt.Aztec hat vor kurzem über dem Konzessionsgebiet Tombstone eine geophysikalische AMT-Messung über 7,1 Kilometer auf 4 Fluglinien absolviert, um Erzkörper mit hoher Leitfähigkeit und hohem Widerstand bis in eine Tiefe von 1.000 Meter, und damit deutlich unterhalb der historischen Untertagebaubetriebe, zu orten. Zurzeit führt die Unternehmensführung eine umfassende Prüfung aller Explorationsdaten durch, um eine Prioritätenreihung von Zielen für die nächste Explorationsphase im Projekt Tombstone vornehmen zu können. Fest steht jedenfalls, dass es zwei Haupttypen von Explorationszielen gibt:1. eine epithermale Gold-/Silberoxid-Mineralisierung in geringer Tiefe, die sich für einen Massenabbau (en bloc) und für die Haufenlaugung eignet;2. tieferliegende, hochgradige Silber-Blei-Zink-Kupfer-Gold-Lagerstätten mit Karbonatverdrängung (CRD) vom Typ Taylor.Joey Wilkins, CEO, President und Chefgeologe von Aztec, meint: Gerade jetzt, wo der Silberpreis wieder bei 18 Dollar pro Unze rangiert, ist der Besitz einer historischen Silberbergbauregion eine großartige Sache! Aztec hat in den vergangenen drei Jahren anhand von systematischen Explorationsprogrammen sowie einer methodischen Evaluierung von historischen Explorations- und Förderergebnissen eine Reihe von faszinierenden neuen Zielen bei Tombstone generiert.Die unmittelbare Nähe und geologische Ähnlichkeit der Region Tombstone zu der in 60 Kilometer (37 Meilen) Entfernung gelegenen Silberregion Hermosa, wo sich auch die jüngste Entdeckung Taylor befindet, hat uns dazu bewogen, neue geologische Auswertungen für die Region Tombstone ganz genau zu prüfen.Das Projekt Tombstone befindet sich 100 Kilometer (km) südöstlich von Tucson (Arizona) und erstreckt sich über einen Großteil der historischen Silberregion Tombstone. Die Region Tombstone ist bekannt für ihre hochgradige, oxidierte, epithermale Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfermineralisierung und CRD-Mineralisierung, die - in Erzgänge, Mantos (flache Erzlagerstätten), Schlotgänge und versprengte Erzkörper eingebettet - im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert gefördert wurde.Das Wirtsgestein der Mineralisierung bestand vor allem aus klastischen Sedimenten der Bisbee-Formation, die in der Kreidezeit gebildet wurde. Unterhalb von 200 Metern (m) Tiefe wird die Bisbee-Formation von den gleichen Kalksteinformationen aus dem Paläozoikum unterlagert, die auch das Wirtsgestein der massiven Zink-Blei-Silber-Lagerstätte Taylor 60 km südwestlich von Tombstone verkörpern. Taylor wurde von der Firma Arizona Mining im Jahr 2015 entdeckt. Die Firma akzeptierte im Jahr 2018 ein 1,8 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot von South32 (siehe Lageplan von Tombstone - Standort, regionale Geologie und Minen).Obwohl die historischen Silberminen bei Tombstone im Allgemeinen nicht sehr groß waren, geht Aztec davon aus, dass sie einen Bezug zu deutlich größeren epithermalen Erzkörpern bzw. CRD-Erzkörpern unterhalb der alten Abbaustätten haben könnten. Seit 2017 führt Aztec geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und geophysikalische Messungen durch, um die aussichtsreichsten Zonen für eine Gold-Silber-Mineralisierung im Umfeld sowie unterhalb des Tagebaubetriebs Contention bzw. für eine Zink-Blei-Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb der gesamten Region zu lokalisieren.- Gut platziertes Konzessionsgebiet auf patentiertem Grundbesitz (164 Hektar), das sich über einen Großteil der historischen Silberbergbauregion Tombstone erstreckt und über eine tolle Infrastruktur, eine Kleinstadtsiedlung, Straßenanbindungen, sämtliche Dienstleistungseinrichtungen sowie eine Wasser- und Stromversorgung verfügt.- In der historischen Silberbergbauregion wurden zwischen 1878 und 1939 insgesamt 32 Millionen Unzen Silber aus hochgradigen Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Erzgängen und CRD-Lagerstätten gefördert und gegen Ende der 1980er Jahre ein kleiner obertägiger Produktionsbetrieb mit Haufenlaugung errichtet.- Sieben prospektive Ziele in Gesteinsformationen aus der Kreide und dem Paläozoikum stehen in Verbindung zu bedeutenden Strukturen mit Nordwest- und Nord-Nordost-Ausrichtung, in denen porphyrische Intrusionen eingelagert sind; diese durchqueren eine mögliche Ringstruktur (Caldera).- Hochgradiges Hauptziel ist eine für den Massenabbau geeignete Karbonatverdrängungslagerstätte in Kalkstein aus dem Paläozoikum mit Ähnlichkeiten zur Entdeckung Taylor (100 Millionen Tonnen 10 %-iges Zinkäquivalent); Lage 60 km südwestlich von Tombstone (Eine Mineralisierung in angrenzenden und/oder nahegelegenen Konzessionsgebieten lässt nicht zwingend Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens zu.)- Klar abgegrenzte magnetische Anomalien bestätigen zahlreiche Zielzonen; der Tagebaubetrieb Contention beherbergt Gesteinsgänge (Dykes) entlang ausgeprägter Strukturen; hervorragendes Potenzial für CRD-Lagerstätte vom Typ Taylor.- Aztec hat aus dem Tagebaubetrieb Contention hochgradige Proben mit Erzgehalten von bis zu 3.178 g/t Silber und 23,5 g/t Gold gewonnen; epithermale Mineralisierung mit Trümmerzonen ist entlang des Streichens offen. Die Silbergehalte und Goldgehalte der 94 Proben, die aus dem Bereich entnommen wurden, lagen zwischen <0,1 und 3.178 g/t Ag (durchschnittlich 114,5 g/t) bzw. <0,005 und 23,5 g/t Au (durchschnittlich 1,60 g/t).- *Historischer Bergbau in geringer Tiefe im Tagebaubetrieb Contention zur Förderung einer epithermalen Gold-Silber-Mineralisierung; historische Bohrungen durch USMX rund um die Grube lieferten zahlreiche Durchschneidungen mit Erzgehalten von unter anderem 1,61 g/t Au und 91,2 g/t Ag auf 44,2 m (Anmerkungen eines qualifizierten Sachverständigen zu den Bohrungen von USMX entnehmen Sie bitte der Pressemeldung vom 18. September 2018: Aztec Minerals Acquires Late 1980s-Early 1990s Drilling and Trenching Data for the Tombstone Project, Arizona).- *Historische Tiefenbohrung zur Förderung einer CRD-Mineralisierung lieferte zahlreiche Durchschneidungen mit Erzgehalten von bis zu 32 g/t Silber, 0,61 % Kupfer, 6,5 % Blei und 2,6 % Zink auf 7,2 m Kernlänge.*Im Jahr 1989, vor dem Beginn des Tagebaubetriebs, bohrte die Firma Santa Fe Gold 7 Kernlöcher über 4.803 m, vor allem entlang der Westgrenze des Konzessionsgebiets, um in der Region nach einer tieferliegenden, hochgradigen CRD-Polymetallmineralisierung zu suchen. In jedem Loch wurde eine halbmassive CRD-Sulfidmineralisierung mit geringer Mächtigkeit durchteuft; ein Loch (T-8) wurde unterhalb des nördlichen Abschnitts der Grube Contention niedergebracht und durchörterte eine breitere, hochgradige CRD-Mineralisierung mit folgenden Ergebnissen:- 0,61 m mit 409 g/t Silber und 8,4 % Blei-Zink in Loch T-1- 0,91 m mit 917 g/t Silber und 2,9 % Blei-Zink in Loch T-4- 0,15 m mit 879 g/t Silber, 0,81 % Kupfer und 20,5 % Blei-Zink in Loch T-6- 7,16 m mit 32 g/t Silber, 0,61 % Kupfer und 9,1 % Blei-Zink in Loch T-8Diese Bohrabschnitte von Santa Fe belegen eindeutig, dass unterhalb der historischen Minen bei Tombstone eine hochgradige CRD-Silber-Gold-Kupfer-Blei-Zink-Mineralisierung lagert; in weiten Teilen des Konzessionsgebiets von Aztec fanden bisher keine Bohrungen statt und die Mineralisierung ist hier in der Tiefe offen.*Im Jahr 1993, nachdem der Tagebaubetrieb stillgelegt worden war, bohrte die Firma USMX am Nordrand der Grube Contention 86 RC-Löcher in geringer Tiefe über 7.350 m, um eine für den Massenabbau geeignete, epithermale Gold-Silber-Mineralisierung in geringer Tiefe abzugrenzen. Unterhalb des Grubenbodens bzw. am Südrand wurden keine Bohrungen durchgeführt. Hier die wichtigsten Ergebnisse der historischen Bohrungen:- 44,2 m mit 1,61 g/t Gold und 91,2 g/t Silber in Loch TR-01- 68,6 m mit 1,42 g/t Gold und 28,6 g/t Silber in Loch TR-02- 38,1 m mit 1,73 g/t Gold und 35,3 g/t Silber in Loch TR-08- 35,1 m mit 1,54 g/t Gold und 24,1 g/t Silber in Loch TR-12- 30,5 m mit 2,65 g/t Gold und 37,6 g/t Silber in Loch TR-41- 41,1 m mit 1,20 g/t Gold und 49,1 g/t Silber in Loch TR-70Diese Bohrabschnitte von USMX belegen eindeutig, dass am Nordrand der Grube Contention eine für den Massenabbau geeignete, epithermale Oxid-Gold-Silber-Mineralisierung lagert; ein Großteil der Grube im Konzessionsgebiet von Aztec wurde bis dato noch nicht anhand von Bohrungen erkundet (siehe Tombstone - Wichtige Eckdaten zu den historischen Bohrungen).*Aztec hat diese historischen Bohrergebnisse nicht verifiziert und beruft sich auch nicht darauf. Aztec ist in Besitz der Aufzeichnungen, Lagepläne und Berichte zu den historischen Bohrungen, hat jedoch keine Informationen zu den Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen, die in Verbindung mit diesen historischen Explorationsergebnissen gesetzt wurden.Aztec plant, im 3. Quartal 2020 die nächste Explorationsphase bei Tombstone einzuleiten. Unter anderem sollen Kernbohrungen und/oder Bohrungen nach dem Lufthebeverfahren (Reverse Circulation) sowie geophysikalische Messungen innerhalb der Bohrlöcher absolviert werden. Joey Wilkins, B.Sc., P.Geo., hat als qualifizierter Sachverständiger den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung überprüft und freigegeben.Die Börse TSX Venture Exchange hat die in der Aztech-Pressemeldung vom 22. Mai 2020 angekündigte Emission von 300.000 Warrants als Darlehensbonus für die Gewährung von Darlehen in Höhe von 60.000 Dollar durch zwei firmeninterne Personen und einen strategischen Investor genehmigt. Die Darlehen sind mit 12 % p.a. verzinst und haben eine Laufzeit von sechs Monaten. Aztec kann die Darlehen vorzeitig zurückzahlen, ohne dass eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig wird. Die Bonus-Warrants haben einen Ausübungspreis von 0,20 Dollar pro Aktie und werden am 3. Juni 2021 getilgt.Joey WilkinsJoey Wilkins, Chief Executive OfficerAztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von großen Gold-Kupfer-Lagerstätten in Nord-, Mittel- und Südamerika gerichtet ist. Das Kernprojekt des Unternehmens ist das aussichtsreiche porphyrische Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes im mexikanischen Sonora. Die historischen distriktweiten Konzessionsgebiete Tombstone in Cochise County in Arizona beherbergen sowohl epithermale Gold-Silber-Mineralisierung mit großen Tonnagen als auch Silber-Blei-Zink-Mineralisierung des CRD-Typs. 