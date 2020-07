Goldpreis findet Stützung am Hoch von 2012

Goldpreis pendelt um die 1.800 $ Marke

Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit April 2020 bei einem letzten Kurs von 1.798,1 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.Der Goldpreis hat in der vergangenen Woche seinen Aufwärtstrend nicht weiter fortsetzen können. Im Wochenverlauf bewegte sich der Markt im wesentlichen seitwärts und pendelte um die 1.800 $ Marke. Auch fand der Goldpreis Stützung am im Kursbereich des Hochs von 2012 bei 1.798,1 $.Aus Sicht des Tagescharts liegt ein etablierter Aufwärtstrend vor und grundsätzlich kann von weiter steigenden Kursen am Goldmarkt ausgegangen werden. Längerfristig könnte weiteres Aufwärtspotential bis zum historischen Hoch bei 1.923,7 $ bestehen. Allerdings bleibt noch abzuwarten, ob der Widerstand im Bereich der runden Zahl von 1.800 $ genommen werden kann. Ein neues Kaufsignal würde vorliegen, wenn das aktuelle Monatshoch überschritten wird.Das positive Chartbild würde erst dann auf neutral bzw. negativ drehen, wenn das Juli-Tief bei 1.766,3 $ unterschritten wird.© Karsten Kagels