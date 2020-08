Goldpreis erreicht 2.000 $

Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit April 2020 bei einem letzten Kurs von 1.985,9 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.Der Goldpreis hat in der vergangenen Woche seinen Aufwärtstrend verstärkt fortsetzen können. Im Wochenverlauf erreichte der Gold-Future die 2.000 $ Marke und notiert zum Wochenschluss nur noch wenige Dollar unter seinem neuen Allzeithoch, welches sich bei 2.005,4 befindet.Aus Sicht des Tagescharts liegt ein etablierter Aufwärtstrend vor und grundsätzlich kann von weiter steigenden Kursen am Goldmarkt ausgegangen werden. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die psychologisch wichtige Marke von 2.000 $ kurzfristig genommen werden kann. Der starke Anstieg der letzten Woche könnte durchaus erst einmal durch Gewinnmitnahme gebremst oder unterbrochen werden, wodurch es zu einer Korrektur in Richtung 1.900 $ kommen könnte.Das positive Chartbild würde sich dann deutlich verschlechtern, wenn das Hoch von 2012 1.927,7 $ unterschritten wird.© Karsten Kagels