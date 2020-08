Skeena Resources Ltd. unterzeichnet endgültiges Abkommen für Eskay Creek

Vancouver, 4. August 2020 - Skeena Resources Ltd. (TSX.V: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen") hat die endgültige Vereinbarung mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Barrick Gold Corporation, Barrick Gold Inc. ("Barrick") unterzeichnet, gemäß der Skeena 100% des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek ("Eskay Creek" oder das "Projekt") im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, erwerben wird. Infolge dieser Transaktion wird Barrick zu einem bedeutenden Aktionär von Skeena.Skeenas CEO, Walter Coles Jr. kommentierte: "Wir waren ermutigt durch die positive Reaktion des Marktes auf die Ankündigung des verbindlichen Term Sheets in Bezug auf die Eskay Creek-Transaktion mit Barrick und freuen uns, nun die Unterzeichnung des Definitive Agreement bekannt zu geben. Mit dem Abschluss wird Skeena 100% des Eigentums und der Betriebsführung von Eskay Creek erwerben, das wir hoffentlich als Gold-Silber-Tagebaumine neu beleben werden. Skeena fühlt sich geehrt, Barrick künftig als wichtigen Anteilseigner des Unternehmens zu haben".Das endgültige Abkommen formalisiert die Bedingungen, auf die man sich im verbindlichen Term Sheet vom 5. Juli 2020 geeinigt hatte, in dem Skeena und Barrick vereinbarten, die Bedingungen des ursprünglichen Optionsabkommens zu ändern. Weitere Einzelheiten zu der Transaktion finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Juli 2020.Es wird erwartet, dass der Abschluss der Transaktion innerhalb des vierten Quartals 2020 erfolgen wird, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, einschließlich bestimmter staatlicher Genehmigungen und der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Skeena Resources Ltd. ist ein junges kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erschließung aussichtsreicher Edelmetallgrundstücke im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, liegt. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Exploration und Erschließung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide vorläufige wirtschaftliche Bewertung und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen bei Eskay Creek, um das Projekt zur vorläufigen Machbarkeit zu bringen. Skeena erkundet auch die in der Vergangenheit produzierende Goldmine Snip.Im Namen des Verwaltungsrates von Skeena Resources Ltd.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52892/04082020_DE_SKE Signs Definitive Agreement on Eskay Creek DE.001.jpegWalter Coles jr., Präsident und CEOIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagenm: Bestimmte hierin gemachte Aussagen und enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der anwendbaren kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und es gibt keine Gewähr, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie "antizipiert", "glaubt", "Ziele", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet sein. Vorausblickende Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die sich unter anderem auf die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, den Zeitplan und die Höhe zukünftiger Exploration und Erschließung, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt behördlicher Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten beziehen. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments als vernünftig erachtet, sind vorausblickende Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die Leser sollten solchen Aussagen keine unangemessene Bedeutung beimessen, da sich die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen unterscheiden können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, vorausblickende Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.