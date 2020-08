Gold: Gewinnmitnahmen zum Wochenschluss

Goldpreis erreicht neues Allzeithoch bei 2.089,2 $

Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit März 2020 bei einem letzten Kurs von 2.028 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.Der Goldpreis hat auch in der vergangenen Woche seinen Aufwärtstrend fortsetzen können. Im Wochenverlauf erreichte der Gold-Future dabei ein neues Allzeithoch bei 2.089,2 $. Zum Wochenschluss setzten dann Gewinnmitnahmen ein, die den Gold-Future bis 2.028 $ drückten. Im Tageschart hat sich am Freitag eine negative Umkehrkerze mit hoher Volatilität entwickelt.Aus Sicht des Tagescharts liegt ein etablierter Aufwärtstrend vor und grundsätzlich kann von weiter steigenden Kursen am Goldmarkt ausgegangen werden. Allerdings kann die negative Kursentwicklung vom Freitag als Warnsignal interpretiert werden.Nach dem starken Kursanstieg der letzten neun Wochen könnte es nun zu weiteren Gewinnmitnahmen kommen, wodurch eine Korrektur in Richtung 1.923,7 $, wo sich das Hoch aus dem Jahr 2011 befindet, wahrscheinlicher wird.Aber erst ein Kursrückgang deutlich unter 1.923,7 $ würde das positive Chartbild auf neutral drehen.© Karsten Kagels