Go Metals Corp. mobilisiert für das Yukon-Bohrprogramm

Vancouver, 18. August 2020 - Go Metals Corp. (CSE: GOCO) ("Go Metals" und/oder das "Unternehmen") hat in Vorbereitung eines Bohrprogramms auf dem IOCG-Projekt Monster (Iron Oxide, Copper, Gold; Eisenoxid, Kupfer, Gold) Bohrmannschaften nach Dawson City, Yukon, mobilisiert. Das Projekt liegt 90 km nördlich von Dawson City, Yukon. Das IOCG-Projekt Monster umfasst 63 Quadratkilometer der stark höffigen Wernecke-Brekzien im Ogilvie-Gebirge und traditionellen Gebiet der Tr?ondëk Hwëch?in First Nation.Das Unternehmen hat sich mit Vision Quest Drilling zusammengetan, die in sechs Zielgebieten der Zonen Beast und Bloom RC-Bohrungen niederbringen werden. Das Unternehmen erwartet Bohrungen mit einer Gesamtlänge von mindestens 1200 m. Die Zielgebiete wurden in den letzten beiden Feldsaisonen durch umfangreiche Bodenarbeiten umrissen und weisen starke vielseitige Anomalien mit einer Kombination aus Magnetik, Gravitation und Geochemie auf. Capital Helicopters wird das Programm mit ihrer Bell 407 von Dawson City aus unterstützen.Beast ist ein magnetisches sowie versetztes Gravitationsziel im Westen der Liegenschaft Monster. Das Ziel fällt mit Leitfähigkeitsspitzen von bis zu 40 mV/V zusammen. Das Ziel Bloom ist eine stark alterierte Intrusion mit begrenzender Kupfer-, Kobalt-, Silber- und Goldvererzung.Die RC-Bohrergebnisse werden dazu beitragen, die Bedeutung der geophysikalischen Signaturen und der damit in zusammenhangstehenden Vererzung zu bestätigen. Mittels RFA-Analyse vor Ort werden Gesteinssplitterproben und Bohrkern auf Pfadfinderelemente untersucht, um sich in Echtzeit auf die Exploration konzentrieren zu können. Die Bohrstellen werden derzeit vor Ort eingerichtet. Erste Ergebnisse werden behilflich sein, nachfolgende Kernbohrungen gezielt niederzubringen. Go Metals zielt auf kanadische Energiemetallprojekte ab, um die Bedarfsdeckung einer batteriebetriebenen Zukunft zu unterstützen.Scott Sheldon, PresidentTel: 604.725.1857E-Mail: scott@gometals.caDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.